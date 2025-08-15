79वां स्वतंत्रता दिवस: PM मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा, 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी किया जिक्र
(Photo : YouTube/ Narendra Modi)

आज पूरा भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और गर्व के साथ मना रहा है. इस खास मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया. यह पल हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण था.

सुबह सबसे पहले, प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद वे लाल किला पहुंचे, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

'नया भारत' की थीम और 'ऑपरेशन सिंदूर' का जश्न

इस साल के स्वतंत्रता दिवस की थीम 'नया भारत' है, जो देश की प्रगति और भविष्य की उम्मीदों को दिखाता है. आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है. यह दिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के 100 दिन पूरे होने का भी प्रतीक है.

आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी गुटों के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था. इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था. इसलिए आज आजादी के जश्न के साथ-साथ देश की सुरक्षा में मिली इस बड़ी कामयाबी का भी जश्न मनाया जा रहा है.

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

लाल किले से देश को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की.

  • राष्ट्रीय सुरक्षा: उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है.

  • आर्थिक विकास: उन्होंने देश के तेज आर्थिक विकास और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला.

  • कल्याणकारी योजनाएं: साथ ही, उन्होंने अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और उनसे आम लोगों को मिल रहे फायदों के बारे में भी विस्तार से बताया.

कुल मिलाकर, आज का दिन हर भारतीय के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है - एक तरफ आजादी का गर्व और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का अहसास. पूरे देश में देशभक्ति का माहौल है और लोग 'नया भारत' के सपने को साकार करने के लिए एक साथ खड़े हैं.