Maharashtra-Haryana: महाराष्ट्र-हरियाणा से आए सरपंचों ने कहा-पीएम मोदी को लालकिले के प्राचीर से सुनकर गर्व महसूस हुआ

नई दिल्ली, 15 अगस्त : 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लालकिले के प्राचीर से देशवासियों को 12वीं बार संबोधित किया. पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक संबोधन को सुनने के लिए 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 गांवों के सरपंचों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था.

पुणे के कोरेगांव भीमा के सरपंच संदीप ढेरंगे ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सराहना की, जिसमें उन्होंने कृषि, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया. ढेरंगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गांव के विकास को देश के विकास की आधारशिला बताया, जिससे उन्हें गर्व महसूस हुआ. साथ ही, सरपंचों को गांवों में नई सीख लागू करने के लिए प्रेरित किया गया. उन्होंने युवाओं के लिए विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की. इससे देश के युवाओं को काफी लाभ होगा. यह भी पढ़ें : भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की राह पर, पिछले पांच वर्षों में कई गुना बढ़ा उद्योग: एक्सपर्ट

डॉ. अनुप्रीता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनकर उन्हें खुशी और गर्व महसूस हुआ. उन्होंने भाषण में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया. एक महिला के तौर पर मैं महाराष्ट्र से आई हूं, सुनकर अच्छा लगता है कि राष्ट्र निर्माण में महिलाएं योगदान दे रही हैं. अंजलि ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, जिससे वे बहुत खुश हुईं. उन्होंने बताया कि आज का दिन उनके लिए एक यादगार दिन था. प्रधानमंत्री को लाइव सुनकर उन्हें गर्व महसूस हुआ. पुणे के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और करनाल पंचायत के सरपंचों ने पीएम मोदी के संबोधन को ऐतिहासिक बताया.

करनाल के सुल्तानपुर ग्राम पंचायत से आए जसमेर सिंह ने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि सरपंचों को भी ऐसे बड़े कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने गांव में केंद्रीय टीम भेजकर सर्वे करवाया था, और उनके कथनानुसार कार्य हो रहा है. हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यों की भी जसमेर सिंह ने सराहना की और कहा कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं.

रतन पाल सिंह चौहान (सरपंच ग्राम नीरपुर राजपूत जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा) ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सम्मानित होने पर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ. उन्होंने बताया कि पहले वे सोचते थे कि ऐसे कार्यक्रमों में केवल बड़े अधिकारी ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन सरपंचों को भी सम्मान और अवसर दिया गया. हरियाणा भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें वीवीआईपी जैसा अनुभव हुआ. पीएम मोदी ने नए भारत का संदेश दिया और युवाओं को आगे आने की प्रेरणा दी. पीएम मोदी इस उम्र में 24 घंटे काम करते हैं, वह हमें काफी प्रेरणा देता है. युवाओं को भी आगे आकर देश के लिए काम करना चाहिए. भारत एक शक्तिशाली देश है जो किसी के आगे झुकता नहीं है.