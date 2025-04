Ghibli Art-Style Trend या Privacy Threat? क्या AI टूल्स के जरिए आपकी प्राइवेसी खतरे में है?

आजकल सोशल मीडिया पर Studio Ghibli-स्टाइल AI इमेजेस का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी गीक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोग, कंटेंट क्रिएटर्स और ब्रांड्स भी इसे अपनाकर अपनी ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. AI इमेज जेनरेशन के इस नए ट्रेंड ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है. खासतौर पर ChatGPT-40 और X के Grok 3 चैटबॉट के जरिए लोग अपनी तस्वीरों को Studio Ghibli-स्टाइल में बदल रहे हैं.

हालांकि, इस नए ट्रेंड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. क्या AI-जनित तस्वीरें केवल एक मजेदार ट्रेंड हैं, या इससे हमारी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है?

आज सोशल मीडिया पर एक स्क्रॉल भर करने से आपको Ghibli-स्टाइल में बदली गई ढेरों तस्वीरें दिख जाएंगी. यह ट्रेंड इतना लोकप्रिय हो गया कि OpenAI के ChatGPT-40 ने इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया. वहीं, X (पहले ट्विटर) के AI चैटबॉट Grok 3 ने भी यूजर्स को यह फीचर ऑफर करना शुरू कर दिया.

To get their own Ghibli (or Sesame Street) version, thousands of people are now voluntarily… pic.twitter.com/zBktscNOSh

🚨 Most people haven't realized that the Ghibli Effect is not only an AI copyright controversy but also OpenAI's PR trick to get access to thousands of new personal images; here's how:

इस बीच Hayao Miyazaki के फैंस का कहना है कि यह ट्रेंड Studio Ghibli के मूल सिद्धांतों और आर्टिस्टिक फ्रीडम के खिलाफ है. इससे कॉपीराइट और क्रिएटिव ओनरशिप को लेकर भी विवाद छिड़ गया है. लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है डेटा प्राइवेसी.

⚠️ Think before you #Ghibli ⚠️

That cute “Ghibli-style” selfie? It might cost more than you think.

🔎 Your photo could be misused or manipulated.

🧑‍💻 AI may train on it without your consent.

💰 Data brokers might sell it for targeted ads.

Stay cyber smart. Your privacy matters.… pic.twitter.com/aEjT3sHtTN

