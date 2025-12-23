Navneet Rana Statement: हिंदुओं ने 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए.. अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने दिया बयान

Navneet Rana Statement: अमरावती (Amravati) में पूर्व सांसद और भाजपा नेता (BJP Leader) नवनीत राणा (Navneet Rana) के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. उन्होंने खुले मंच से हिंदू समाज से तीन से चार बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए इसे समय की जरूरत बताया. उनके इस बयान को लेकर नया राजनीतिक विवाद (Political Controversy) खड़ा होने की संभावना जताई जा रही है.लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Elections) नजदीक हैं.

इसी बीच राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण (Religious Polarisation) तेज होता नजर आ रहा है. नवनीत राणा का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है.ये भी पढ़े:Amravati: बच्चू कडू की हार पर रवि राणा का बयान, कहा ,’लोकसभा में नवनीत राणा के साथ हुए धोखे का आज हिसाब हो गया

मौलाना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कही बड़ी बात

मीडिया से बातचीत के दौरान नवनीत राणा ने मौलाना सैयद कादरी (Maulana Syed Qadri) के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोई यह कह सकता है कि उसके पास चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं, तो हिंदू समाज को भी सिर्फ एक बच्चे पर संतोष नहीं करना चाहिए.उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी तीन या चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि भविष्य में जनसंख्या संतुलन बना रहे.

“हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की सोच” का आरोप

नवनीत राणा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों की सोच भारत को पाकिस्तान जैसा बनाने की है.उन्होंने कहा कि अगर दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो हिंदुओं को भी संख्या के लिहाज से मजबूत होना होगा. उनके मुताबिक, इस मुद्दे पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए.

शरद पवार और अजित पवार पर बयान

इस दौरान नवनीत राणा ने शरद पवार (Sharad Pawar) और अजित पवार (Ajit Pawar) को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अजित पवार खुद यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें भाजपा के साथ जाने (Join BJP) की सलाह शरद पवार ने दी थी.राणा के अनुसार, अगर दोनों पवार एक साथ आते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

उद्धव पर साधा निशाना

नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के लिए बाहर नहीं निकले.राणा ने दावा किया कि आने वाले समय में मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) पर भगवा और कमल (Saffron & Lotus Flag) का झंडा लहराएगा और ठाकरे गुट की हालत और खराब होगी.

बयान से बढ़ सकता है सियासी घमासान

नवनीत राणा के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान आगामी चुनावों में धार्मिक और राजनीतिक बहस (Religious-Political Debate) को और तेज कर सकता है.