DC Appoint Jemimah Rodrigues as Captain: दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिग्स पर जताया भरोसा! WPL के नए सत्र से पहले दी बड़ी जिम्मेदारी

DC Appoint Jemimah Rodrigues as Captain: दिल्ली कैपिटल्स(Delhi Capitals) ने आज महिला प्रीमियर लीग(WPL) 2026 सीजन से पहले बड़ा ऐलान करते हुए भारतीय स्टार बल्लेबाज़ जेमिमा रोड्रिग्स(Jemimah Rodrigues) को टीम की नई कप्तान नियुक्त किया। WPL के पहले सीजन से ही दिल्ली कैपिटल्स का अहम हिस्सा रहीं जेमिमा फ्रेंचाइज़ी की पहली ऑक्शन पिक भी थीं. 25 वर्षीय जेमिमा ने हाल ही में भारत की ऐतिहासिक ICC महिला विश्व कप जीत में निर्णायक भूमिका निभाई थी, जहां सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन के विश्व रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका नाबाद 127 रन का शानदार शतक यादगार रहा. दिल्ली कैपिटल्स के लिए जेमिमा अब तक 27 WPL मुकाबलों में 507 रन बना चुकी हैं, उनका स्ट्राइक रेट 137.67 का रहा है और वह लीग के तीनों सीजन के फाइनल में टीम का हिस्सा रही हैं, जो बड़े मैचों में उनके भरोसेमंद प्रदर्शन को दर्शाता है.
