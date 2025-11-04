आज से फ्री में मिल रहा है 4,788 रुपये वाला ChatGPT Go, ऐसे मिलेगा एक्सेस, जान लें लॉगिन का तरीका

ChatGPT | Pexels

ChatGPT Go Free For a Year: भारत में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. OpenAI ने घोषणा की है कि ChatGPT Go प्लान भारत में अगले 12 महीनों के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेगा. पहले इस प्लान की कीमत 399 रुपये प्रतिमाह थी, 12 महीनों के हिसाब से इस प्लान की कीमत 4,788 रुपये है. लेकिन अब भारतीय यूजर्स इसे बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकेंगे.

OpenAI में ChatGPT के वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली (Nick Turley) ने बताया कि भारत में पहली बार होने वाले DevDay Exchange इवेंट से पहले ही यह सुविधा दी जा रही है, ताकि भारत में अधिक से अधिक लोग उन्नत AI तकनीक का लाभ उठा सकें.

भारत में AI को लोकप्रिय बनाने की दिशा में यह कदम बेहद अहम है. ChatGPT Go के मुफ्त होने से अब छात्र, प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और डेवलपर्स सभी उन्नत AI फीचर्स को बिना खर्च के इस्तेमाल कर सकेंगे.

ChatGPT Go में क्या-क्या मिलेगा?

ChatGPT Go में फ्री प्लान की सभी सुविधाओं के साथ कई एडवांस फीचर्स भी शामिल हैं:

GPT-5 तक एक्सटेंडेड एक्सेस

इमेज जनरेशन टूल्स

फाइल अपलोड और डेटा एनालिसिस (Python सहित)

लंबी मेमोरी जिसके कारण जवाब ज्यादा पर्सनलाइज्ड मिलते हैं

प्रोजेक्ट्स, टास्क्स और कस्टम GPTs का एक्सेस

यानी यह प्लान उन लोगों के लिए शानदार है, जो ChatGPT के ज्यादा फीचर्स रोजमर्रा में उपयोग करना चाहते हैं.

कैसे करें लॉगिन?

ChatGPT Go को एक्टिवेट करना बहुत आसान है:

ChatGPT में लॉगिन करें

प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें

'Upgrade Plan’ विकल्प चुनें

Try Go पर क्लिक करें

और बस! आप मुफ्त प्लान पर स्विच हो जाएंगे.

क्या होंगे यूजेज लिमिट्स?

OpenAI के मुताबिक, Go प्लान की उपयोग सीमा फ्री प्लान से अधिक होगी. हालांकि, सिस्टम की स्थिति के अनुसार यह लिमिट कभी-कभी बदल सकती है ताकि उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिल सके.

ChatGPT Go और ChatGPT Plus: क्या है अंतर?

ChatGPT Go और ChatGPT Plus दोनों ही यूजर्स को एडवांस्ड AI फीचर्स उपलब्ध कराते हैं, लेकिन Plus प्लान ज्यादा प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बनाया गया है. Go प्लान में GPT-5, इमेज जनरेशन और कस्टम GPTs जैसे फीचर्स मिलते हैं, जबकि Plus प्लान में Sora वीडियो क्रिएशन, डीप रिसर्च, एजेंट मोड और कनेक्टर्स जैसे अतिरिक्त टूल्स भी शामिल हैं. इसके अलावा, वॉइस मोड का अनुभव भी Plus प्लान में ज्यादा बेहतर होता है.