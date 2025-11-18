Cloudflare ठप होने से हिल गई इंटरनेट की दुनिया, X, ChatGPT, Canva समेत कई प्लेटफॉर्म हुए प्रभावित

Representational Image | Pexels

आज शाम अचानक दुनिया भर में लाखों यूजर्स ने सोशल मीडिया, चैटबॉट्स और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर भारी परेशानी की शिकायतें कीं. इसका कारण था क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) का बड़ा नेटवर्क आउटेज, जिसने X (पूर्व में Twitter), OpenAI का ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Canva, Shopify और कई अन्य लोकप्रिय वेबसाइटों को प्रभावित कर दिया. जैसे-जैसे आउटेज बढ़ता गया, इंटरनेट का बड़ा हिस्सा एक साथ धीमा या पूरी तरह बंद होता नज़र आया.

लाइव इंटरनेट आउटेज को ट्रैक करने वाले DownDetector के अनुसार यह समस्या आज शाम सामने आई, जब क्लाउडफ्लेयर की सपोर्ट पोर्टल सेवा में तकनीकी दिक्कत शुरू हुई और देखते ही देखते यह बड़े नेटवर्क फेल्योर में बदल गई.

DownDetector पर शिकायतों की बाढ़

यूज़र्स ने बताया कि न तो X का टाइमलाइन खुल रहा था, न ही ChatGPT पर सवाल पूछे जा पा रहे थे. Canva और Letterboxd जैसे प्लेटफॉर्म भी लोड नहीं हो पा रहे थे. यहां तक कि Truth Social, जिसे डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, वह भी उसी आउटेज की वजह से ठप रहा.

X पर सबसे बड़ा असर: 10,000 से ज्यादा यूज़र्स ने रिपोर्ट की दिक्कत

शाम 5:20 बजे के बाद DownDetector पर शिकायतों की संख्या अचानक उछल गई. 10 हजार से ज्यादा शिकायतें सिर्फ X के लिए आई. 61% यूज़र्स ने मोबाइल ऐप में समस्या बताई, 28% वेबसाइट से जुड़ी दिक्कतें बताई, 11% ने सर्वर कनेक्शन एरर बताया.

यूजर्स को यह संदेश दिखाई दे रहा था- “Something went wrong. Try reloading.” कुछ वेबसाइट्स पर जाने की कोशिश करने वाले लोग एक और मैसेज से रुके रह गए यह मैसेज था, “Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed.” यानी सुरक्षा सिस्टम ही आगे बढ़ने नहीं दे रहा था.

क्लाउडफ्लेयर का बयान: ‘हम समस्या की जांच कर रहे हैं’

क्लाउडफ्लेयर ने शुरू में एक छोटा अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया कि वे इस समस्या से अवगत हैं और जांच कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई सर्विसेज़ में 500 एरर आ रहा है, जो आमतौर पर सर्वर फेल होने का संकेत है.

कुछ देर बाद कंपनी ने अपडेट दिया कि सेवाएं धीरे-धीरे रिकवर हो रही हैं, लेकिन यूज़र्स अभी भी ज्यादा एरर रेट महसूस कर सकते हैं. कंपनी ने कहा, “हम लगातार इस समस्या को कम करने पर काम कर रहे हैं और इसका कारण खोज रहे हैं.”

किन प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा असर?

यह आउटेज इतना बड़ा था कि इंटरनेट के कई शीर्ष प्लेटफॉर्म एक साथ प्रभावित हुए. इनमें शामिल हैं...

OpenAI (ChatGPT)

X (Twitter)

Google Gemini

Spotify

Canva

Shopify

Perplexity

Discord

Garmin

Claude

League of Legends

Verizon

T-Mobile

AT&T

क्यों कि क्लाउडफ्लेयर को दुनिया भर की लाखों वेबसाइटें सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए उपयोग करती हैं, इसलिए इसके डाउन होते ही इंटरनेट का बड़ा हिस्सा अस्थिर हो गया.

क्लाउडफ्लेयर है क्या?

क्लाउडफ्लेयर एक वेब सुरक्षा और स्पीड बढ़ाने वाली कंपनी है. यह वेबसाइटों को हैकिंग, फर्जी ट्रैफिक और सर्वर पर भारी लोड से बचाने का काम करती है. यही वजह है कि जब इसका नेटवर्क खराब होता है, तो इंटरनेट के बड़े हिस्से पर इसका असर दिखना तय है.