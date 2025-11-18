X Down: एलन मस्क का 'एक्स ' हुआ डाउन, ChatGPT भी नहीं कर रहा है काम, यूजर्स हुए परेशान

X Down: X में समस्या आ गई है. 'एक्स '(X)पर न तो कमेंट जा रहे है और नाही कोई वीडियो अपलोड हो रहे है. जिसके कारण लाखों भारतीय यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.X जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था को दुनिया भर में एक बड़ी सेवा बाधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हजारों उपयोगकर्ता आउटेज ट्रैकिंग साइट डाउनडिटेक्टर पर समस्याओं को चिह्नित कर रहे हैं.यह गड़बड़ी व्यापक प्रतीत होती है, जिससे वेब संस्करण (x.com) के साथ-साथ एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन पर प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रभावित हो रही है.
मंगलवार को शाम तक, आउटेज ट्रैकिंग साइट डाउनडिटेक्टर.कॉम ने एक्स तक पहुंचने में कठिनाई का सामना कर रहे उपयोगकर्ताओं की 10,000 से अधिक रिपोर्ट दर्ज की थीं. ये भी पढ़े:X Down: फिर डाउन हुआ X, एक ही दिन में तीसरी बार हुई भारी तकनीकी गड़बड़ी
'एक्स और चैटजीपीटी में दिक्कत
'एक्स और चैटजीपीटी (ChatGPT) के कारण अब प्रोफेशनल यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस दिक्कत की वजह से न तो वीडियो अपलोड हो पा रहे है, नाही कमेंट लोड हो पा रहे है और नाही चैटजीपीटी पर किसी तरह का कोई रिस्पांस आ रहा है.आउटेज के कारणों की जांच में यह सामने आया कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्लाउडफ्लेयर के सर्वर डाउन हो गए थे, जिसके कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, एआई प्लेटफॉर्म ChatGPT और अन्य वेबसाइट्स भी प्रभावित हो गईं. कई यूजर्स ने शिकायत की कि वे इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे.
चैटजीपीटी नहीं हो रहा है ओपन
चैटजीपीटी (ChatGPT) में लॉग इन करने के बाद उसमें भी दिक्कत का सामना यूजर्स (Users) को करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है की क्लाउफ्लेर के सर्वर डाउन होने की वजह से इस तरह की दिक्कत आ रही है. अभी ये नहीं पता चल पाया है की ये दिक्कत पूरी दुनिया में हो रही है, या केवल भारत में. हालांकि चैटजीपीटी अब तक शुरू नहीं हो पाया है.