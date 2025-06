Jio Eat Scam: क्या आप भी ऑनलाइन खाना आर्डर करते हैं? ‘जियो ईट’ के नाम पर चल रही है ठगी, OTP के जरिए पैसे ऐंठ रहे जालसाज

Jio Eat Scam: अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, एक नई फर्जी वेबसाइट ‘Jio Eat’ के नाम पर लोगों को सस्ते खाने का लालच देकर बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है. इस वेबसाइट ने रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर एक नकली फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, जो अब तक कई लोगों को चूना लगा चुका है. फर्जी वेबसाइट www.jioeat.in पर दावा किया जा रहा है कि ये सर्विस बेंगलुरु, दिल्ली-NCR, मुंबई, हैदराबाद, पुणे समेत 15 शहरों में चालू है.

वेबसाइट पर एक बेहद लुभावना ऑफर दिया गया है, INR 500 तक का कोई भी खाना सिर्फ 99 रुपये में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ! यही नहीं, वेबसाइट कहती है कि यह सेवा 24/7 उपलब्ध है और इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है.

ये भी पढें: What Is ‘Jio Eat’ Scam? क्या है ‘जियो ईट’ घोटाला? रिपोर्ट कहती है कि साइबर फ्रॉड रिलायंस जियो से जुड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को ठग रहे हैं, जानिए तरीका

RIGHT NOW (10 June 7:23 PM) - my OnePlus 12 news feed (swipe-right section) is STILL showing the SCAM ad for "Jio Eat" that stole ₹10,798 from me yesterday!

Hey reliance jio. Someone is using your company's name to run a fake food delivery service. They call themselves "Jio Eat" and over that they also run ads on youtube. They also have a website: ( https://t.co/NiXP6yzs9K ). Please look onto this.@reliancejio @RIL_Updates pic.twitter.com/NRZoRfxC1a

— debmallya mitra (@debmallyamitra) June 16, 2025