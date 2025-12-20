East Bengal Wins SAFF Women’s Club Championship 2025: ईस्ट बंगाल एफसी ने नेपाल की APF को 3-0 से हराकर जीता सैफ महिला क्लब चैंपियनशिा, फजिला इक्वापुट ने दागे 2 गोल
ईस्ट बंगाल महिला FC (Photo X@eastbengal_fc)

East Bengal Wins SAFF Women’s Club Championship 2025: ईस्ट बंगाल एफसी ने पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. इस टीम ने शनिवार को काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित फाइनल में नेपाल एपीएफ (आर्म्ड पुलिस फोर्सेज) को 3-0 से मात दी. इंडियन विमेंस लीग (आईडब्ल्यूएल) की चैंपियन टीम ने एक अजेय सीजन खत्म किया, जिसमें एक भी गोल नहीं खाया. युगांडा की स्ट्राइकर फजिला इक्वापुट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे. उन्होंने फाइनल मुकाबले के 21वें और 46वें मिनट में गोल किए. इसी के साथ टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या 9 हो गई है. कुलदीप यादव ने ‘इडोलो’ पर खोले राज़; अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी से मुलाकात पर भारतीय स्पिनर का भावुक पोस्ट

उनके अलावा, सिल्की देवी हेमम ने मैच के 35वें मिनट में गोल किया. इन तीन गोल के साथ ईस्ट बंगाल ने फाइनल मैच को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया. यहां से नेपाल एपीएफ की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी.

दोनों टीमों ने सावधानी से शुरुआत की, लेकिन कुछ देर बाद ईस्ट बंगाल ने मजबूती दिखाते हुए मैच पर नियंत्रण कर लिया. फजिला इक्वापुट ने 21वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया, इसके बाद हाफटाइम से ठीक पहले सिल्की देवी (35वें मिनट) ने ईस्ट बंगाल के लिए एक गोल किया, जिससे टीम के पास ब्रेक तक 2-0 की शानदार बढ़त हो गई.

हाफटाइम के बाद, इक्वापुट ने फिर से गोल (46वें मिनट) किया और मैच अपने नाम कर लिया. तीन गोल की बढ़त बनाने के बाद ईस्ट बंगाल ने प्रोफेशनल तरीके से गेम को मैनेज किया और आखिरकार चैंपियनशिप जीत ली.

एंथोनी एंड्रयूज की कोचिंग में भारतीय टीम ग्रुप में पहले स्थान पर रहने के बाद फाइनल में पहुंची थी. ईस्ट बंगाल ने ग्रुप स्टेज की शुरुआत शानदार तरीके से की. इस टीम ने भूटान की ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड को 4-0 से शिकस्त दी. अगले मैच में ईस्ट बंगाल ने पाकिस्तान की डिफेंडिंग चैंपियन कराची सिटी पर 2-0 से जीत हासिल की. ​​ईस्ट बंगाल ने बांग्लादेश की नसरीन को 7-0 से मात दी, जिसमें फजिला इक्वापुट ने एक ही मैच में 5 दागे थे.