Mohun Bagan Super Giant vs East Bengal, Durand Cup 2025 Quarterfinal Live Streaming: कोलकाता डर्बी में आज ईस्ट बंगाल से भिड़ेगी मोहन बागान सुपर जायंट, जानिए कब कहां और कैसे देखें डुरंड कप के क्वार्टर फाइनल का लाइव प्रसारण

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल(Photo Credits: @mohunbagansg and @eastbengal_fc/X)

Mohun Bagan Super Giant vs East Bengal, Durand Cup 2025 Quarterfinal Live Streaming: कोलकाता डर्बी की वापसी हो चुकी है और इस बार यह भव्य डुरंड कप 2025 के मंच पर खेली जाएगी. कोलकाता शहर की चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें, मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल, क्वार्टर फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं और सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी. दोनों टीमें शानदार ग्रुप स्टेज अभियान से बाहर आई हैं. ईस्ट बंगाल ने अपने सभी तीनों मैच जीते और अधिकतम 9 अंक हासिल किए. उन्होंने कुल 12 गोल किए और सिर्फ एक गोल खाया. वहीं मोहन बागान सुपर जायंट का प्रदर्शन भी लगभग वैसा ही रहा, फर्क सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने दो गोल खाए. लंबे समय बाद दोनों टीमें लगभग बराबरी की गुणवत्ता के साथ आमने-सामने होंगी. अर्जेंटीना फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी 12 दिसंबर को कोलकाता से शुरू करेंगे चार शहरों का दौरा, जानिए इंडिया टूर से जुड़ें सारे डिटेल्स

हालांकि लेफ्ट बैक जय गुप्ता हाल ही में ईस्ट बंगाल से जुड़े हैं लेकिन उनके इस मैच में खेलने की संभावना कम है. ईस्ट बंगाल ने इस सीज़न में बिपिन सिंह, एडमंड लालरिंदिका और मार्तंड रैना जैसे अच्छे भारतीय खिलाड़ियों को शामिल कर अपनी टीम को मजबूत किया है. लेकिन उन्हें फिलिस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद राशिद की कमी खलेगी, जो अपने पिता के निधन के बाद अमेरिका लौट गए. दूसरी ओर, मोहन बागान सुपर जायंट्स उनके अभाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, खासकर दिमित्री पेट्राटोस और साहल अब्दुल समद के ज़रिए. हालांकि उन्हें भी मनवीर सिंह, कियान नासिरी और सुभाशीष बोस की चोट के कारण सेवाएं नहीं मिलेंगी.

मोहन बागान सुपर जायंट बनाम ईस्ट बंगाल कोलकाता डर्बी डुरंड कप 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

मोहन बागान सुपर जायंट बनाम ईस्ट बंगाल कोलकाता डर्बी डुरंड कप 2025 क्वार्टर फाइनल मैच 17 अगस्त(रविवार) को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगा.

मोहन बागान सुपर जायंट बनाम ईस्ट बंगाल कोलकाता डर्बी डुरंड कप 2025 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क भारत में डुरंड कप 2025 का आधिकारिक प्रसारक है. ऐसे में भारत के दर्शक मोहन बागान सुपर जायंट बनाम ईस्ट बंगाल क्वार्टर फाइनल मैच को Sony Sports 2 टीवी चैनल पर लाइव देख सकते हैं. डुरंड कप 2025 के लाइव स्ट्रीमिंग विकल्प नीचे पढ़ें.

मोहन बागान सुपर जायंट बनाम ईस्ट बंगाल कोलकाता डर्बी डुरंड कप 2025 मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर डुरंड कप 2025 का आधिकारिक लाइव-स्ट्रीम उपलब्ध होगा. इसलिए, जो फैंस मोहन बागान सुपर जायंट बनाम ईस्ट बंगाल डुरंड कप 2025 क्वार्टर फाइनल मैच ऑनलाइन देखना चाहते हैं, उन्हें Sony LIV का इस्तेमाल करना होगा.