Lionel Messi India Tour Details: अर्जेंटीना फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी 12 दिसंबर को कोलकाता से शुरू करेंगे चार शहरों का दौरा, जानिए इंडिया टूर से जुड़ें सारे डिटेल्स

लियोनेल मेस्सी(Photo credits: X/@fcbfn_live)

Lionel Messi India Tour Details: एक बड़े विकास के रूप में अर्जेंटीना फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी के बहुप्रतीक्षित भारत दौरे को आखिरकार अंतिम मंजूरी मिल गई है. इंटर मियामी स्टार मेसी अपना चार शहरों का दौरा 12 दिसंबर से कोलकाता से शुरू करेंगे. इस बात की पुष्टि इवेंट के प्रमोटर सटद्रु दत्ता ने 15 अगस्त(शुक्रवार) को की. पहले से ही रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मेसी का भारत दौरा कोलकाता से शुरू होगा, जिसके बाद वे अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे. इस बहुप्रतीक्षित यात्रा का नाम 'GOAT Tour of India 2025' रखा गया है.

सटद्रु दत्ता ने बताया कि उन्हें अधिकारिक मंजूरी मिल गई है और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे आधिकारिक किया. दत्ता ने यह भी कहा कि अर्जेंटीनी लीजेंड 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच किसी भी दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, जिसमें उनके भारत दौरे की आधिकारिक पोस्टर और उसका संक्षिप्त परिचय शामिल होगा. दत्ता ने पीटीआई को बताया, “मुझे प्राधिकरण मिला और फिर मैंने इसे आधिकारिक कर दिया. मेसी 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच किसी भी दिन पोस्ट करेंगे, जिसमें आधिकारिक पोस्टर और उनके टूर का छोटा सा परिचय होगा.”

लियोनेल मेसी इंडिया टूर डिटेल्स

दत्ता ने बताया कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में मेसी के पिता से मुलाकात की थी और उन्हें भारत दौरे की रूपरेखा समझाई थी. दत्ता ने कहा, “मैंने योजना बताई और उन्हें समझाया कि हम क्या करना चाहते हैं. उन्हें यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने आने के लिए हामी भर दी.”

मेसी 12 दिसंबर की रात को कोलकाता पहुंचेंगे. यह उनके टूर का सबसे लंबा पड़ाव होगा, जहां वे दो दिन और एक रात रुकेंगे. 13 दिसंबर की सुबह मेसी का शेड्यूल मीट-एंड-ग्रीट से शुरू होगा, जिसमें एक खास फूड और टी फेस्टिवल भी शामिल होगा.

दत्ता ने बताया, “मेसी माते (अर्जेंटीनी हर्बल टी) के बड़े शौकीन हैं, इसलिए मैं अर्जेंटीनी और भारतीय असम चाय का फ्यूजन कर रहा हूं. यह मीट-एंड-ग्रीट इवेंट के दौरान 13 दिसंबर की सुबह उनके होटल (ताज बंगाल) में आयोजित होगा. सभी बंगाली फिश डिशेज, जिनमें हिल्सा शामिल है, और मिठाइयों की खास पेशकश प्लेटर पर होगी.”

इसके अलावा दत्ता ने खुलासा किया कि मेसी अपने सबसे बड़े स्टैच्यू का अनावरण करेंगे, जिसके बाद GOAT Concert और GOAT Cup का आयोजन या तो ईडन गार्डन्स या सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा. दत्ता ने कहा, “न केवल वे अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, बल्कि उनके लिए 25 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा भव्य भित्ति चित्र (म्यूरल) भी तैयार किया जा रहा है. इसे प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में प्रदर्शित किया जाएगा, जहां प्रशंसक उस पर रंग भर सकेंगे और नज़दीकी बॉक्स में संदेश लिख सकेंगे. यह भित्ति चित्र मेसी को उस समय भेंट किया जाएगा जब वे स्टेडियम में GOAT Concert के दौरान मौजूद होंगे.”

सुरक्षा को लेकर दत्ता ने कहा, “कोलकाता पुलिस आयुक्त ने साफ कर दिया है कि इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई सुरक्षा चूक न हो. मेसी की टीम भी इस मामले को लेकर बहुत सतर्क है. यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर फैन के लिए है. मेसी चाहते हैं कि हर प्रशंसक अच्छी यादों के साथ जाए और कोई अप्रिय घटना न हो.”

मेसी 13 दिसंबर की शाम को अहमदाबाद जाएंगे, जहां अदानी फाउंडेशन द्वारा एक निजी कार्यक्रम का आयोजन होगा. इंटर मियामी स्टार का मुंबई दौरा 14 दिसंबर को होगा. दत्ता ने बताया, “मेसी रैकेट स्पोर्ट (जो आमतौर पर बंद कोर्ट में खेला जाता है) के बड़े प्रशंसक हैं, और वे मुंबई के CCI ब्रेबॉर्न में सेलिब्रिटीज के साथ पैडल खेलेंगे.” लियोनेल मेसी का भारत दौरा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के साथ समाप्त होगा.