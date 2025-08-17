Mohun Bagan Super Giant vs East Bengal, Durand Cup 2025 Quarterfinal: डुरंड कप में ईस्ट बंगाल ने मोहुन बागान सुपर जायंट्स को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल(Photo Credits: @mohunbagansg and @eastbengal_fc/X)

Mohun Bagan Super Giant vs East Bengal, Durand Cup 2025 Quarterfinal: डुरंड कप 2025 के क्वार्टरफाइनल में कोलकाता की फुटबॉल महाकुंभ, कोलकाता डर्बी का रोमांचक मुकाबला ईस्ट बंगाल और मोहुन बागान सुपर जायंट्स के बीच हुआ. इस भारी प्रतिस्पर्धा वाले खेल में ईस्ट बंगाल ने गलियारों की हार नहीं मानी और 2-1 की कड़ी टक्कर के बाद जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. मैच की शुरुआत से ही ईस्ट बंगाल ने मजबूत पकड़ बनाई और लगातार आक्रमण करते हुए कई मौके बनाए. हालांकि, गोल की शुरुआत तब हुई जब डिमिट्री डाइमांटाकोस ने मैदान पर कदम रखा. उन्होंने एक पेनल्टी को सफलतापूर्वक गोल में बदला और ईस्ट बंगाल को बढ़त दिलाई. पहले हाफ में ही ईस्ट बंगाल ने खेल पर अपना दबदबा कायम किया. कोलकाता डर्बी में आज ईस्ट बंगाल से भिड़ेगी मोहन बागान सुपर जायंट, जानिए कब कहां और कैसे देखें डुरंड कप के क्वार्टर फाइनल का लाइव प्रसारण

दूसरे हाफ में डाइमांटाकोस ने एक और शानदार गोल किया, जिसमें उन्होंने आधे टर्न पर वॉली शॉट के जरिए टीम की बढ़त दो गोलों तक पहुंचा दी. उनका यह गोल टीम के लिए हौसला बढ़ाने वाला मोहुन बागान सुपर जायंट्स ने हार मानने से पहले जोरदार हमला किया. अनिरुद्ध थापा ने लंबे दूरी से खूबसूरत गोल करते हुए स्कोर में कमी लाई. हालांकि, यह प्रयास उनके लिए काफी नहीं था, और वे मैच में वापसी नहीं कर पाए.

कोलकाता डर्बी की गरमाहट इस मैच में भी देखने को मिली. दोनों टीमों ने अपने-अपने फैंस के लिए बेहतरीन खेल दिखाने की कोशिश की. लेकिन इस बार ईस्ट बंगाल ने अपनी बेहतर योजना और संयम से जीत हासिल की और सेमीफाइनल की चुनौती में कदम रख दिया. ईस्ट बंगाल की टीम अब सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है जहां उसकी टक्कर और भी कड़ी होगी. टीम के कोच ऑस्कर ब्रूज़न और खिलाड़ियों ने इस जीत को बड़ी उपलब्धि बताया. वहीं मोहुन बागान सुपर जायंट्स के लिए यह हार निराशाजनक जरूर है लेकिन वे कमर कसकर लौटने की पूरी कोशिश करेंगे.