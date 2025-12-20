NZ vs WI 3rd Test 2025 Day 4 Live Streaming: तीसरे टेस्ट के रन फेस्ट में पिछड़ेगी न्यूजीलैंड या वेस्टइंडीज करेगी कमाल? जानिए कब, कहां और कैसे देखें चौथे दिन लाइव प्रसारण

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने 113 ओवर में छह विकेट खोकर 381 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 381 रन बना लिए हैं. पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 194 रन पीछे हैं. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कावेम हॉज 109 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. तीसरे दिन के खेल की शुरुआत वेस्टइंडीज ने बिना किसी नुकसान के 110 रन से की थी. तीसरे दिन का खेल हुआ खत्म, वेस्टइंडीज ने बनाए 381 रन, कावेम हॉज ने जड़ा शतक; यहां देखें स्कोरकार्ड

पहला झटका दिन के शुरुआत में ही लग गया. जॉन कैंपबेल 111 के स्कोर पर 45 रन बनाकर आउट हो गए. 140 के स्कोर पर ब्रैंडन किंग भी दूसरे विकेट के रूप में 63 रन बनाकर आउट हो गए. इस समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड मैच में वापसी कर सकती है.

तीसरे नंबर पर आए कावेम हॉज ने न्यूजीलैंड को वापसी का मौका नहीं दिया और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए न सिर्फ अपना बेहतरीन शतक लगाया, बल्कि टीम को भी मजबूत स्थिति में पहुंचाया. कावेम ने टेवलिन इमलेच 27 के साथ तीसरे विकेट के लिए 66, एलिक अथांजे 45 के साथ चौथे विकेट के लिए 61 रन और जस्टिन ग्रिव्स 43 के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की. कप्तान रोस्टन चेज सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद एंडरसन फिलिप के साथ मिलकर कावेम ने दिन के बाकी ओवर सुरक्षित निकाल लिए.

कावेम हॉज 254 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाकर नाबाद हैं. उनके साथ फिलिप 55 गेंद पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं. वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 381 रन बना लिए हैं. पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड से अभी भी 194 रन पीछे है. न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और ऐजाज पटेल ने 2-2, जबकि माइकल रे और डेरिल मिचेल ने 1-1 विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने डेवन कॉन्वे के 227, टॉम लैथम के 137, और रचिन रवींद्र के नाबाद 72 रन की मदद से अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की थी.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट 2025 का चौथा दिन कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल 21 दिसम्बर(रविवार) को भारतीय समयानुसार मैच सुबह 3:30 बजे (IST) से खेला जाएगा.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट 2025 का चौथा दिन का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट 2025 का चौथे दिन का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) करेगा. दर्शक टीवी पर Sony Sports Channels के माध्यम से यह मुकाबला लाइव देख सकते हैं.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट 2025 का चौथा दिन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट 2025 का चौथे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर OTTplay Premium के माध्यम से उपलब्ध होगी. इसके अलावा दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव मैच देख सकते हैं.