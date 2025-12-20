India Likely Playing XI for ICC T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप में इन धुरंधरो के साथ उतरेगी टीम इंडिया, ऐसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Likely Playing XI for ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) ने अपनी कमर कस ली है. इस बार भारतीय टीम का लक्ष्य सिर्फ खिताब जीतना नहीं, बल्कि इतिहास रचना है. टी20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनना. बीसीसीआई द्वारा घोषित स्क्वॉड के साथ भारत 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस 20 टीमों वाले टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगा. पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ खेला जाएगा, जिसके बाद भारत को नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स से ग्रुप स्टेज में भिड़ना है. टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वॉड

टीम की कमान एक बार फिर सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जो इस प्रारूप में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल हैं. उपकप्तान के तौर पर अक्षर पटेल को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, जबकि खराब फॉर्म के चलते शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है. विकेटकीपिंग विभाग में संजू सैमसन को पहली पसंद बनाया गया है, वहीं ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है. ओपनिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर होगी.

टॉप ऑर्डर: अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी और निरंतरता ने उन्हें आईसीसी टी20I रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज़ बना दिया है. उनके साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, जो न सिर्फ विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे, बल्कि तेज़ शुरुआत देने में भी सक्षम हैं. नंबर तीन पर तिलक वर्मा टीम के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं. वह बड़े शॉट खेलने के साथ-साथ पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं और टॉप व मिडिल ऑर्डर के बीच पुल का काम करेंगे.

मिडिल ऑर्डर: कप्तान सूर्यकुमार यादव इस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते नजर आएंगे. इससे उन्हें पारी को समझने और लय हासिल करने का अतिरिक्त समय मिल सकता है, खासकर तब जब वह हाल के दिनों में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हों. दूसरी ओर, शिवम दुबे टीम के लिए फ्लेक्सिबल बल्लेबाज़ हैं. वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं और हालात के मुताबिक पारी को संभाल भी सकते हैं.

ऑलराउंडर्स: भारत की ऑलराउंडर तिकड़ी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. हार्दिक पंड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में अहम पारियां खेलीं और गेंद से भी योगदान दिया। शिवम दुबे इसी तरह की भूमिका निभाने में सक्षम हैं. वहीं उपकप्तान अक्षर पटेल टीम के सबसे संतुलित खिलाड़ी हैं. किफायती गेंदबाज़ी, उपयोगी बल्लेबाज़ी और मैदान पर नेतृत्व क्षमता, तीनों में उनका योगदान अहम रहेगा.

गेंदबाज़ी विभाग: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की गेंदबाज़ी यूनिट बेहद घातक नजर आती है. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह नई गेंद और डेथ ओवर्स में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे. दोनों के पास विकेट लेने की क्षमता के साथ रन रोकने का अनुभव भी है.

स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम के लिए चुनौती बन सकती है. कुलदीप अपनी गुगली और फ्लाइट से बल्लेबाज़ों को फंसाने में माहिर हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में देखने को मिली, जहां वह प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह