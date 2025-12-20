Shalini Patil Dies: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शालिनी पाटिल नहीं रहीं, 94 साल की उम्र में मुंबई में निधन, प्रदेश के नेताओं ने जताया शोक

(Photo Credits Twitter)

Shalini Patil Dies: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शालिनी पाटिल का शनिवार को मुंबई के माहिम स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 94 वर्ष की थीं. शालिनी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव पाटिल की पत्नी थी. वे पिछले कुछ महीनों से उम्र-संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. परिवार के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोरेगांव तालुका स्थित उनके पैतृक गांव में किया जाएगा.

बाला साहब ने शालिनी पाटिल को शेरनी के उपाधि दी थी

शालिनी पाटिल को शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने “महाराष्ट्र की राजनीति की शेरनी” की उपाधि दी थी. अपने बेबाक स्वभाव और आक्रामक नेतृत्व क्षमता की वजह से वे राज्य की राजनीति में एक मजबूत पहचान बन गईं. यह भी पढ़े: Sushilatai Patil Dies: नहीं रहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटील निलंगेकर की पत्नी सुशीलाताई, कार्डियक अरेस्ट से 86 साल की उम्र में निधन

हालाँकि वे वसंतराव पाटिल की पत्नी के रूप में चर्चित हुईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना ली. व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, पर दृढ़ता से आगे बढ़ती रहीं.

राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका

वे पूर्व मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री रहीं. 1981 के राजनीतिक संकट में, जिसने अंतुले को इस्तीफा देने पर मजबूर किया था, उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है.

उन्होंने सांगली लोकसभा सीट से सांसद और कोरेगांव विधानसभा क्षेत्र (सतारा) से 1999 से 2009 तक लगातार MLA के रूप में जनता की सेवा की, वे अपने राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में वे मराठा आरक्षण आंदोलन की काफ़ी सक्रिय और मुखर नेता रहीं.

अजीत पवार विवाद पर लगातार सुर्खियों में रहीं

हाल के वर्षों में शालिनी पाटिल, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े जरंडेश्वर सहकारी चीनी कारखाना विवाद को लेकर सुर्खियों में रहीं, उनका आरोप था कि कारखाने की नीलामी को राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर गलत तरीके से प्रभावित किया गया और खरीदार कंपनी ‘डमी’ थी, जो अजीत पवार से जुड़े लोगों की थी. हालाँकि अजीत पवार ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया.

महाराष्ट्र में शोक की लहर

शालिनी पाटिल के निधन की खबर से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें एक दृढ़, साहसी और प्रभावशाली नेता के रूप में याद किया।

प्रदेश के ने ताओं ने दी श्रद्धांजलि

सतारा के सांसद उदयनराजे भोसले ने उन्हें मां समान बताया और उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि शालिनी पाटिल का निधन राज्य की राजनीति के लिए एक “अपूर्णीय क्षति” है.