Lalu Prasad Yadav Surgery: लालू प्रसाद यादव की दिल्ली में मोतियाबिंद और रेटिना की सर्जरी सफल, मीसा भारती ने डॉक्टरों का जताया आभार
(Photo Credits FB)

Lalu Prasad Yadav Surgery: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की शनिवार को नई दिल्ली के एक अस्पताल में मोतियाबिंद और रेटिना की सर्जरी हुई। परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी सफल रही है. उनकी बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि सर्जरी बिना किसी परेशानी के पूरी हुई है. उनकी हालत स्थिर है और वे तेजी से ठीक हो रहे हैं.

डॉ. महिपाल की देखरेख में हुआ सर्जरी

यह सर्जरी प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. महिपाल सिंह सचदेव की देखरेख में की गई. यह भी पढ़े; Lalu Yadav IRCTC Case: आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप तय 

मोतियाबिंद और रेटिना की हुई सर्जरी

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, मोतियाबिंद और रेटिना की यह संयुक्त सर्जरी बिना किसी जटिलता के पूरी की गई.  इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मेडिकल नियमों और आधुनिक तरीकों का पालन किया गया.

डॉ. सचदेव ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की पहले से तय मोतियाबिंद और रेटिना की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक तकनीकों के कारण ऐसी सर्जरी सुरक्षित, सटीक और कम दर्द वाली होती हैं. सही देखभाल और नियमित जांच से वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नेत्र विज्ञान में काफी प्रगति हुई है। अब मोतियाबिंद और रेटिना की सर्जरी लगभग दर्द रहित और ब्लेड रहित हो गई है। आधुनिक मशीनों और तकनीकों की मदद से मरीज की आंखों की रोशनी जल्दी बेहतर होती है और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर भी कम पड़ता है.

डॉक्टरों के अनुसार, अधिकतर मामलों में ऐसी सर्जरी डे-केयर प्रक्रिया के तहत होती है, जिससे मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहना पड़ता और वह उसी दिन घर लौट सकता है.

सर्जरी के बाद लालू यादव को मिली अस्पताल से छुट्टी

सर्जरी के बाद लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे अब घर पर आराम कर रहे हैं. डॉक्टरों ने उन्हें नियमित जांच और फॉलो-अप की सलाह दी है, ताकि आंखों की स्थिति पर नजर रखी जा सके.

बेटी मीसा भारती ने डॉक्टरों का किया धन्यवाद

मेडिकल टीम का धन्यवाद करते हुए मीसा भारती ने कहा कि भगवान की कृपा से उनके पिता की आंखों की सर्जरी सफल रही. उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल के पूरे स्टाफ का देखभाल और सहयोग के लिए आभार जताया और सभी शुभचिंतकों से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की.