Salim Khan Hospitalised: सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती, पिता का हाल जानने पहुंचे सलमान खान, फैंस कर रहे जल्द स्वस्थ होने की दुआ (Watch Video)

सलीम खान अस्पताल में भर्ती (Photo Credit: Instagram)

Salim Khan Hospitalised in Mumbai: बॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक (Veteran Screenwriter) और सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के पिता सलीम खान (Salim Khan) (90 वर्ष) को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मुंबई के बांद्रा (Bandra) स्थित लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital) में भर्ती कराया गया है. मंगलवार को उनके अस्पताल में होने की खबर सामने आने के बाद प्रशंसकों में चिंता की लहर है. हालांकि, अस्पताल में भर्ती होने के सटीक कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है और परिवार ने इस मामले में गोपनीयता बनाए रखी है. यह भी पढ़ें: Aayush Sharma Threat Email: सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी, 'प्रोटॉन मेल' के जरिए भेजा गया संदेश

अस्पताल पहुंचे सलमान खान

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में सलमान खान को अपने पिता का हाल जानने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचते देखा गया. भारी सुरक्षा घेरे के बीच अस्पताल पहुंचे अभिनेता ब्लैक टी-शर्ट और पैंट में नजर आए. उनके चेहरे पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता साफ देखी जा सकती थी. सलीम खान का निवास 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' अस्पताल के काफी करीब है, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों का भी अस्पताल में आना-जाना बना हुआ है.

परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं

सलीम खान की उम्र 90 वर्ष हो चुकी है, ऐसे में उन्हें नियमित जांच या बढ़ती उम्र से जुड़ी किसी समस्या के कारण भर्ती किए जाने की संभावना जताई जा रही है. अब तक खान परिवार या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है. परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai: बॉलीवुड में खौफ का माहौल! रोहित शेट्टी-रणवीर सिंह के बाद अब Salman Khan के करीबी को धमकी, करोड़ों की फिरौती की मांग

सलीम खान अस्पताल में भर्ती - वीडियो देखें

सलमान खान लीलावती अस्पताल गए - वीडियो देखें

सलीम खान: भारतीय सिनेमा का एक स्तंभ

सलीम खान भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं. उन्होंने मशहूर लेखक जावेद अख्तर के साथ मिलकर 'सलीम-जावेद' की जोड़ी बनाई और 'शोले', 'दीवार', 'जंजीर' और 'डॉन' जैसी कालजयी फिल्मों की पटकथा लिखी. वे सलमान, अरबाज और सोहेल खान के पिता हैं और उद्योग में उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है.

फैंस मांग रहे हैं दुआएं

सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही देशभर से फैंस ने उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना शुरू कर दी है. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए संदेश साझा कर रहे हैं.