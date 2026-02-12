Aayush Sharma Threat Email: सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी, 'प्रोटॉन मेल' के जरिए भेजा गया संदेश

आयुष शर्मा और सलमान खान (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Bollywood superstar Salman Khan) के परिवार पर खतरों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. अब सलमान खान (Salman Khan) के जीजा और अभिनेता आयुष शर्मा (Aayush Sharma) को एक धमकी भरा ईमेल (Proton Email) मिला है, जिसमें भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) से जुड़ा बताया है. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, यह धमकी एक सुरक्षित 'प्रोटॉन मेल' (Proton Mail) सेवा के जरिए भेजी गई है, जिसका इस्तेमाल अक्सर पहचान छिपाने के लिए किया जाता है. यह भी पढ़ें: Mumbai: बॉलीवुड में खौफ का माहौल! रोहित शेट्टी-रणवीर सिंह के बाद अब Salman Khan के करीबी को धमकी, करोड़ों की फिरौती की मांग

सुरक्षा घेरे में खान परिवार

आयुष शर्मा, जिन्होंने सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादी की है, को मिली इस धमकी ने एक बार फिर मनोरंजन जगत में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस ईमेल में दी गई धमकी की सटीक प्रकृति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. गौरतलब है कि खुद सलमान खान पिछले काफी समय से बिश्नोई गैंग की 'हिट लिस्ट' में रहे हैं.

रोहित शेट्टी फायरिंग केस से जुड़े तार?

आयुष शर्मा को मिली यह धमकी बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ हालिया अपराधों की श्रृंखला का हिस्सा मानी जा रही है. हाल ही में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर पांच राउंड गोलियां चलाई गई थीं. क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि इस हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुणे से लाई गई थी.

पुलिस के अनुसार, यह गाड़ी पुणे के एक व्यक्ति से मात्र ₹30,000 में खरीदी गई थी. मुख्य आरोपी शुभम लोनकर के निर्देश पर हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था. क्राइम ब्रांच का कहना है कि लोनकर मुंबई में दहशत फैलाना चाहता था और उसने इसके लिए आरोपियों के खातों में पैसे भी ट्रांसफर किए थे.

मकोका (MCOCA) के तहत कार्रवाई

रोहित शेट्टी केस में पकड़े गए पांचों आरोपियों को अदालत ने 17 फरवरी 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस इन मामलों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 के तहत कार्रवाई कर रही है. यह कानून विशेष रूप से संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया है. यह भी पढ़ें: अभिनेता रणवीर सिंह को मिली करोड़ों के एक्सटॉर्शन की धमकी, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस को बिश्नोई गैंग पर शक (View Post)

फरार आरोपियों की तलाश जारी

क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने अदालत को बताया कि फरार आरोपी शुभम लोनकर ने अपने भाई प्रवीण लोनकर को तीन हथियार दिए थे, जिनका इस्तेमाल रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में किया गया था. अब पुलिस यह जांच रही है कि क्या आयुष शर्मा को मिली धमकी और रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के पीछे एक ही नेटवर्क का हाथ है. फिलहाल, आयुष शर्मा और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.