Lalu Yadav IRCTC Case: आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप तय

Lalu Yadav IRCTC Case: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. IRCTC घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों पर भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं. सीबीआई के तरफ से कोर्ट में पेश उनके खिलाफ आरोप में कहा गया कि टेंडर में लालू यादव और उनके परिवार की तरफ से टेंडर में हस्तक्षेप किया गया.

IRCTC घोटाले में में लालू यादव समेत कुल 14 आरोपी

इस घोटाले से जुड़े मामले में कुल 14 आरोपी हैं, जिनमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता सहित अन्य शामिल हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था. यह भी पढ़े: Lalu Yadav Big Statement: ‘सरकार बनना तय, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता’; मोतिहारी में लालू यादव का बड़ा बयान, 2025 विधानसभा चुनाव का फूंका बिगुल

कोर्ट की टिप्पणियां:

कोर्ट ने माना कि घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई.

तेजस्वी और राबड़ी देवी को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई.

बीएनआर होटलों के ठेके देने की प्रक्रिया में नियमों को बदला गया और उसका सीधा लाभ लालू परिवार को मिला.

सभी प्लॉट्स का मूल्यांकन जानबूझकर कम किया गया.

कोर्ट ने कहा कि CBI ने साक्ष्यों की पूरी चेन कोर्ट के सामने रखी है, जिससे प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं.

कोर्ट ने आरोपियों की दलीलें अस्वीकार करते हुए आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी की.

क्या है मामला?

यह मामला भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के दो होटलों—रांची और पुरी—के संचालन का ठेका निजी कंपनियों को देने में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा है. आरोप है कि इसके एवज में लालू परिवार को पटना में कीमती जमीन बेहद सस्ती दरों पर दी गई.

चुनावी असर

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस मामले में कोर्ट का यह फैसला राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. राजद पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, ऐसे में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप तय होना विपक्षी दलों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है.