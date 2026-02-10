Sharad Pawar Health Update: शरद पवार की तबीयत पर बेटी सुप्रिया सुले ने दिया अपडेट; जानें अब कैसी हैं सेहत

(Photo Credits FB)

Sharad Pawar Health Update: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख और दिग्गज राजनीतिज्ञ शरद पवार को सोमवार को अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. 85 वर्षीय पवार को छाती में संक्रमण (Chest Infection) और सांस लेने में हल्की तकलीफ की शिकायत थी. उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थकों को आश्वस्त किया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और उनके स्वास्थ्य के सभी महत्वपूर्ण मानक (Vital Parameters) सामान्य हैं.

छाती में संक्रमण

अस्पताल के सूत्रों और सुप्रिया सुले द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, शरद पवार को छाती में जकड़न और खांसी की समस्या हुई थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें पांच दिनों तक एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स पूरा करने की सलाह दी है. सुले ने 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बाबा को सीने में जकड़न है और उन्हें 5 दिनों के एंटीबायोटिक उपचार की आवश्यकता होगी. सौभाग्य से अन्य सभी रिपोर्ट सामान्य हैं. हम सभी डॉक्टरों के आभारी हैं." यह भी पढ़े: Sharad Pawar Health Update: शरद पवार की सेहत पर पोते रोहित पवार ने दिया अपडेट, कहा- हालत ठीक है, ICU की जरूरत नहीं; VIDEO

आईसीयू में नहीं

पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक के डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि शरद पवार की स्थिति पूरी तरह स्थिर है. उन्हें आईसीयू (ICU) में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वह फिलहाल एक निजी कमरे में आराम कर रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से उनके व्यस्त कार्यक्रमों और निरंतर यात्रा के कारण शरीर में थकान और संक्रमण की शिकायत हुई है.

पारिवारिक और राजनीतिक घटनाक्रम

यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पवार परिवार हाल ही में एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति से गुजरा है. जनवरी के अंत में शरद पवार के भतीजे और उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. इस कठिन समय में भी शरद पवार सार्वजनिक कार्यक्रमों और पारिवारिक मुलाकातों में सक्रिय थे, जिसे उनकी थकान का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है.

कार्यकर्ताओं से अस्पताल न आने की अपील

शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने भी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने समर्थकों से अनुरोध किया है कि वे अस्पताल परिसर में भीड़ न लगाएं, ताकि अन्य मरीजों को असुविधा न हो और शरद पवार को पर्याप्त आराम मिल सके. डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत की लगातार निगरानी कर रही है और संभवतः कुछ दिनों के आराम के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.