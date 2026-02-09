Sharad Pawar Health Update: शरद पवार की सेहत पर पोते रोहित पवार ने दिया अपडेट, कहा- हालत ठीक है, ICU की जरूरत नहीं; VIDEO

Sharad Pawar Health Update: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शरद पवार को सोमवार को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद आज सुबह में पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. 85 वर्षीय नेता को पिछले कुछ दिनों से लगातार खांसी और सांस लेने में हल्की तकलीफ की शिकायत थी, जो रविवार रात को अधिक बढ़ गई. फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
रोहित पवार ने दिया स्वास्थ्य अपडेट
अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनके पोते और विधायक रोहित पवार ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट किया कि शरद पवार को केवल नियमित जांच और एहतियात के तौर पर अस्पताल लाया गया है. यह भी पढ़े: Sharad Pawar Hospitalised: शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद पुणे के अस्पताल में भर्ती
रोहित पवार ने कहा, "पवार साहब की सेहत अब ठीक है. उन्हें ICU में नहीं रखा गया है, जैसा कि कुछ अफवाहों में कहा जा रहा है. डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं और जल्द ही यह तय किया जाएगा कि उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई ले जाना है या पुणे में ही रखना है. स्वास्थ्य को लेकर जो भी आधिकारिक अपडेट होगा, वह समय-समय पर साझा किया जाएगा."
रोहित पवार ने दिया हेल्थ को लेकर अपडेट
बारामती से पुणे शिफ्ट करने का निर्णय
शरद पवार के भतीजे श्रीनिवास पवार के अनुसार, रविवार रात बारामती स्थित आवास पर उन्हें गंभीर खांसी और अस्वस्थता महसूस हुई थी. इसके बाद सोमवार सुबह उन्हें कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से पुणे लाया गया. रूबी हॉल क्लिनिक के प्रबंध निदेशक डॉ. पुरवेज ग्रांट स्वयं उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.
डॉ. ग्रांट ने बताया, "उन्हें सुबह से खांसी की समस्या थी. विशेषज्ञों की एक टीम उनकी जांच कर रही है. रक्त परीक्षण (Blood Tests) और अन्य जरूरी स्कैन किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर दवाएं तय की जाएंगी."
सक्रियता और पारिवारिक तनाव का असर
हाल ही में एक विमान दुर्घटना में अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद से शरद पवार अत्यधिक सक्रिय थे. वे बारामती, पुणे और मुंबई के बीच लगातार यात्राएं कर रहे थे और सांत्वना देने आने वाले लोगों से मिल रहे थे. पारिवारिक सूत्रों का मानना है कि अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है.
पुरानी बीमारियों का इतिहास
पवार का चिकित्सा इतिहास काफी जटिल रहा है. 2004 में उनका मुख कैंसर (Oral Cancer) का बड़ा ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद भी उन्होंने भारत और अमेरिका में इस बीमारी से संबंधित कई सर्जरी करवाई हैं. उनकी उम्र और पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड को देखते हुए डॉक्टर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं.
फिलहाल उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं. अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.