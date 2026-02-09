Sharad Pawar Hospitalised: शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद पुणे के अस्पताल में भर्ती

(Photo Credits FB)

Sharad Pawar Hospitalised: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनेता शरद पवार को सोमवार दोपहर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. 85 वर्षीय पवार को उनके पैतृक निवास बारामती में अस्वस्थता महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत पुणे शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया. उनके कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्हें तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही थी.

बारामती से पुणे तक एम्बुलेंस से लाया गया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरद पवार सोमवार सुबह बारामती के काटेवाड़ी में अपने भतीजे और पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. हालांकि, अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. शुरुआती इलाज बारामती में ही किया गया, लेकिन बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्हें कार्डियक एम्बुलेंस के जरिए पुणे लाया गया.

डॉक्टरों की विशेष टीम कर रही है निगरानी

पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में विशेषज्ञों की एक टीम शरद पवार के स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी कर रही है. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, उनकी उम्र को देखते हुए कई टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके. वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रखा जा सकता है.

परिवार और समर्थकों में चिंता

शरद पवार के साथ उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, दामाद सदानंद सुले और परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में मौजूद हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही राकांपा (एसपी) के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जमा होने लगे थे. पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और अस्पताल परिसर में भीड़ न लगाने की अपील की गई है.