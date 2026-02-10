Who Is Sarang Lakhanee? सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की सारंग लखानी के साथ हुई सगाई, जानें कौन हैं शरद पवार की नातिन के होने वाले जीवनसाथी

(Photo credits Instagram)

मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) की दिग्गज नेता और सांसद सुप्रिया सुले के घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं. सुप्रिया सुले और सदानंद सुले की बेटी रेवती सुले की शादी सारंग लखानी से तय हो गई है. इस खबर की पुष्टि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी स्मृति शिंदे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है. इस हाई-प्रोफाइल शादी की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं की मध्यस्थता की खबरें भी सामने आ रही हैं.

कौन हैं सारंग लखानी?

सारंग लखानी मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं और विश्वराज ग्रुप (Vishvaraj Group) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अरुण लखानी के बेटे हैं. सारंग वर्तमान में विश्वराज ग्रुप में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 8 वर्षों से इस समूह से जुड़े हुए हैं. यह भी पढ़े: Anant-Radhika Wedding: मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी पर राजनीति! समारोह में लालू यादव के शामिल होने पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने साधा निशाना, जानें क्या कहा

व्यवसाय के अलावा सारंग खेल जगत में भी सक्रिय रहे हैं. वह एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

रेवती की सारंग लखानी के साथ हुई सगाई

पवार का परिवार

शिक्षा और करियर

सारंग लखानी का शैक्षणिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा और 2014 में नागपुर विश्वविद्यालय से बी.कॉम की डिग्री पूरी की. इसके बाद उन्होंने:

IIM बेंगलुरु: प्रबंधन अध्ययन (Management Studies) की शिक्षा प्राप्त की.

कोलंबिया बिजनेस स्कूल: मई 2023 में यहां से अपना एमबीए (MBA) पूरा किया.

विश्वराज ग्रुप से जुड़ने से पहले उन्होंने 'मॉडर्न हाइड्रोजन' में बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया है.

रेवती सुले का परिचय

शरद पवार की नातिन रेवती सुले ने अपनी शिक्षा दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त की है. उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) से स्नातक की डिग्री हासिल की है. रेवती को राजनीति में भी सक्रिय देखा गया है; उन्होंने अपनी मां सुप्रिया सुले के लिए बारामती लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार की कमान संभाली थी.

नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की भूमिका

मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, इस रिश्ते को जोड़ने में राजनीतिक सीमाओं से हटकर मधुर संबंधों की झलक दिखी है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रिश्ते की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र की राजनीति में वैचारिक मतभेदों के बावजूद पारिवारिक स्तर पर नेताओं के बीच ऐसी आत्मीयता देखी गई हो.