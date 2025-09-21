How To Watch IRE vs ENG 3Rd T20I 2025 Live Streaming: तीसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Live Telecast: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) मैदान में खेला जाएगा. इंग्लैंड की टीम सीरीज में 0-1 की बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि दूसरा मुकाबला बारिश के कारण बिना एक भी गेंद खेले रद्द हो गया था. पहले टी20आई में, टॉस हारकर आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था. हैरी टेक्टर (36 गेंदों में नाबाद 61) और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ लॉर्कन टकर (36 गेंदों में 55) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से आयरलैंड ने अपने 20 ओवरों में 196/3 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. इंग्लैंड की ओर से ल्यूक वुड (3 ओवर में 0/24) को छोड़कर अन्य सभी गेंदबाजों ने 9 या उससे अधिक की इकॉनमी रेट दी. आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच पर भी बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा डबलिन के द विलेज स्टेडियम में मौसम का मिजाज

दूसरी ओर, इंग्लैंड की जीत का मुख्य कारण फिल सॉल्ट (46 गेंदों में 89) की धुआंधार पारी रही, जिससे टीम ने 17.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया था. गैरेथ डेलनी, जो आयरलैंड के बचाव में सातवें गेंदबाज के रूप में उतरे, ने सबसे किफायती गेंदबाज़ी की (2 ओवर में 1/13), जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज़ और ग्राहम ह्यूम महंगे साबित हुए. इंग्लैंड अपने विजयी संयोजन के साथ आगामी मैच में ज्यादा प्रयोग नहीं करने वाला है.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को डबलिन के द विलेज मैदान में भारतीय समयानुसार शाम 06:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 05:30 PM को होगा.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 भारत में टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी लीनियर टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 2025 का सीधा प्रसारण भारतीय दर्शकों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. क्रिकेट फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. अब दर्शकों को टीवी चैनल की बाध्यता नहीं है, वे ऑनलाइन माध्यम से मैच का आनंद ले सकते हैं.