IRE vs ENG 3rd T20I 2025, Dublin Weather Report: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच पर भी बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा डबलिन के द विलेज स्टेडियम में मौसम का मिजाज

The Village, Dublin(Photo Credit: X Formerly Twitter)

ngland National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Preview: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) मैदान में खेला जाएगा. इंग्लैंड की टीम सीरीज में 0-1 की बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि दूसरा मुकाबला बारिश के कारण बिना एक भी गेंद खेले रद्द हो गया था. ऐसे में मेजबान टीम के सामने अब दो विकल्प हैं. या तो वे सीरीज को बराबरी पर ला सकते हैं या फिर घर पर ही सफाया होने का सामना कर सकते हैं, जो आगामी मुकाबले के नतीजे पर निर्भर करेगा. आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पहले टी20आई में, टॉस हारकर आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था. हैरी टेक्टर (36 गेंदों में नाबाद 61) और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ लॉर्कन टकर (36 गेंदों में 55) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से आयरलैंड ने अपने 20 ओवरों में 196/3 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. इंग्लैंड की ओर से ल्यूक वुड (3 ओवर में 0/24) को छोड़कर अन्य सभी गेंदबाजों ने 9 या उससे अधिक की इकॉनमी रेट दी.

दूसरी ओर, इंग्लैंड की जीत का मुख्य कारण फिल सॉल्ट (46 गेंदों में 89) की धुआंधार पारी रही, जिससे टीम ने 17.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया था. गैरेथ डेलनी, जो आयरलैंड के बचाव में सातवें गेंदबाज के रूप में उतरे, ने सबसे किफायती गेंदबाज़ी की (2 ओवर में 1/13), जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज़ और ग्राहम ह्यूम महंगे साबित हुए. इंग्लैंड अपने विजयी संयोजन के साथ आगामी मैच में ज्यादा प्रयोग नहीं करने वाला है.

डबलिन का मौसम(Dublin Weather Report)

रविवार को निर्धारित मैच के समय बारिश की संभावना जताई गई है, साथ ही अधिकतम तापमान लगभग 12° सेल्सियस और आर्द्रता 65 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है. डबलिन की पिच बल्लेबाज़ों के लिए बेहतरीन है, लेकिन बारिश और बादलों के छाए रहने की स्थिति तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित हो सकती है. इसके अलावा, मैदान का आउटफील्ड धीमा हो जाएगा, जिससे पहले गेंदबाज़ी करने का निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से अधिक उपयुक्त होगा. दोनों टीमें बल्लेबाज़ी में मजबूत हैं, इसलिए मौसम के प्रभाव के बावजूद यह मुकाबला उच्च स्कोर वाला देखने को मिल सकता है.