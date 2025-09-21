IRE vs ENG 3Rd T20I 2025 Preview: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Preview: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) मैदान में खेला जाएगा. इंग्लैंड की टीम सीरीज में 0-1 की बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि दूसरा मुकाबला बारिश के कारण बिना एक भी गेंद खेले रद्द हो गया था. ऐसे में मेजबान टीम के सामने अब दो विकल्प हैं. या तो वे सीरीज को बराबरी पर ला सकते हैं या फिर घर पर ही सफाया होने का सामना कर सकते हैं, जो आगामी मुकाबले के नतीजे पर निर्भर करेगा. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

पहले टी20आई में, टॉस हारकर आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था. हैरी टेक्टर (36 गेंदों में नाबाद 61) और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ लॉर्कन टकर (36 गेंदों में 55) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से आयरलैंड ने अपने 20 ओवरों में 196/3 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. इंग्लैंड की ओर से ल्यूक वुड (3 ओवर में 0/24) को छोड़कर अन्य सभी गेंदबाजों ने 9 या उससे अधिक की इकॉनमी रेट दी.

दूसरी ओर, इंग्लैंड की जीत का मुख्य कारण फिल सॉल्ट (46 गेंदों में 89) की धुआंधार पारी रही, जिससे टीम ने 17.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया था. गैरेथ डेलनी, जो आयरलैंड के बचाव में सातवें गेंदबाज के रूप में उतरे, ने सबसे किफायती गेंदबाज़ी की (2 ओवर में 1/13), जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज़ और ग्राहम ह्यूम महंगे साबित हुए. इंग्लैंड अपने विजयी संयोजन के साथ आगामी मैच में ज्यादा प्रयोग नहीं करने वाला है.

टी20 में आयरलैंड बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड (IRE vs ENG Head to Head in T20Is): आयरलैंड और इंग्लैंड टीमों के बीच अब तक 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इनमें आयरलैंड ने 1, इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहा है.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 2025 में प्रमुख खिलाड़ी (IRE vs ENG Key Players To Watch Out): आयरलैंड की ओर से पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर और क्रेग यंग पर नज़रें होंगी. वहीं इंग्लैंड के लिए फिलिप साल्ट, जोस बटलर और सैम कुरेन मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (ENG vs IRE Mini Battle): इंग्लैंड के बल्लेबाज फिलिप साल्ट और आयरलैंड के तेज़ गेंदबाज़ क्रेग यंग के बीच का मुकाबला दिलचस्प होगा. वहीं पॉल स्टर्लिंग बनाम लियाम डॉसन की भिड़ंत भी देखने लायक रहेगी.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को डबलिन के द विलेज मैदान में भारतीय समयानुसार शाम 06:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 05:30 PM को होगा.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 2025 मैच भारत में टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. हालांकि, इस मैच का सीधा प्रसारण FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन:

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैंफर, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, बैरी मैककार्थी, ग्राहम ह्यूम, मैथ्यू हम्फ्रीज, क्रेग यंग

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड