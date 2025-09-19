England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को खेला जाना था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में खेला जाना था. दूसरा टी20 मुकाबला बारिश की वजह से बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया हैं. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबलों को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला रविवार यानी 23 सितंबर को खेला जाना जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा.

🚨 MATCH ABANDONED 🚨 The rain wins in Dublin. Onto Sunday we go. 🌧️#IREvENG pic.twitter.com/QcNHW2pP18 — England's Barmy Army 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎺 (@TheBarmyArmy) September 19, 2025

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

