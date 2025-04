Multan Sultans vs Islamabad United, PSL 2025 13th Match Toss Update And Live Scorecard: मुल्तान सुल्तांस के कप्तान मोहम्मद रिज़वान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मुल्तान सुल्तांस बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Multan Sultans vs Islamabad United, Pakistan Super League 2025 13th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 2025) का 13वां मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को मुल्तान सुल्तांस बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्तान (Mutlan) के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम (Multan Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. इस सीजन में मुल्तान सुल्तांस की अगुवाई मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) कर रहे हैं. जबकि, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमान शादाब खान (Shadab Khan) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. मुल्तान सुल्तान ने अब तक टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. मुल्तान ने अभी तक चार मैच खेला है. जिसमें एक में जीत और तीनों में हार मिली है. मुल्तान सुल्तान को यह जीत लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मिली. ऐसे में मोहम्मद रिज़वान की अगुवाई में आज मुल्तान सुल्तान की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. Multan Sultans vs Islamabad United PSL 2025 Live Streaming: आज मुल्तान सुल्तांस और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच रोमांचक मुकाबला, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

दूसरी ओर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने इस सीजन में दमदार प्रदर्शन किया है. इस्लामाबाद ने चार मैच खेले हैं और चारों में जीत दर्ज की है. ऐसे में आज वे पांचवीं जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. टीमों के पास एक संतुलित लाइनअप है. इस रोमांचक मुकाबले में मुल्तान सुल्तांस के कप्तान मोहम्मद रिज़वान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

मुल्तान सुल्तांस ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुल्तान सुल्तांस: यासिर खान, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, माइकल ब्रेसवेल, इफ्तिखार अहमद, क्रिस जॉर्डन, उसामा मीर, जोशुआ लिटिल, उबैद शाह.

COIN HAS BEEN FLIPPED 🪙 Multan won the toss and elected to bat. Playing XIs toh check karein 👀 #HBLPSLX l #ApnaXHai l #MSvIU pic.twitter.com/AOGZRx0vfB — PakistanSuperLeague (@thePSLt20) April 23, 2025

इस्लामाबाद यूनाइटेड: एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, कॉलिन मुनरो, शादाब खान (कप्तान), मोहम्मद नवाज, हैदर अली, जेसन होल्डर, इमाद वसीम, साद मसूद, रिले मेरेडिथ, सलमान इरशाद.

