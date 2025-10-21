Shaheen Afridi PAK New ODI Captain: शाहीन शाह अफरीदी बने पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान, मोहम्मद रिजवान की छुट्टी, क्या टी20 की भी मिलेगी जिम्मेदारी?

शाहीन अफरीदी(Photo Credits: @RayhamUnplugged/X)

Shaheen Afridi PAK New ODI Captain: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 20 अक्टूबर 2025(सोमवार) को लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को राष्ट्रीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. अफरीदी अब आगामी तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की कमान संभालेंगे, जो 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में खेली जाएगी. इस बदलाव के साथ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी समाप्त कर दी गई है. हालांकि, बोर्ड ने रिजवान को हटाने का कारण सार्वजनिक नहीं किया है. पीसीबी द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि सेलेक्शन कमेटी के सदस्यों, डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन ने अफरीदी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया. यह फैसला पिछले शनिवार हुई बैठक में लिया गया, जिसमें वनडे कप्तानी पर सहमति बनी.

मोहम्मद रिजवान का प्रदर्शन और हटाए जाने की चर्चा

मोहम्मद रिजवान को पिछले वर्ष वनडे कप्तान बनाया गया था, और उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीन विदेशी वनडे सीरीज जीती थीं. हालांकि, इस वर्ष टीम का प्रदर्शन खराब रहा. पाकिस्तान वेस्टइंडीज में 2-1 से हारा, घरेलू त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में न्यूज़ीलैंड से परास्त हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआती दौर में बाहर हो गया. इस साल रिजवान ने 361 रन बनाए और वे वनडे में पाकिस्तान के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे.

अफरीदी की वापसी और भविष्य की उम्मीदें

शाहीन अफरीदी ने अब तक 66 वनडे मैचों में 131 विकेट लिए हैं. उन्हें पिछली बार टी20 श्रृंखला के दौरान कप्तानी से हटाया गया था, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 4-1 से हार का सामना किया था. इसके बावजूद, पीसीबी ने अब उन्हें फिर से जिम्मेदारी सौंपी है. शाहीन ने आखिरी बार 2024 की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम की कप्तानी की थी, जो 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई थी. हालांकि, टी20 विश्व कप 2024 से पहले उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था.

अब जब अफरीदी को दोबारा मौका मिला है, वे इस जिम्मेदारी को लंबे समय तक निभाने की उम्मीद कर रहे हैं और संभवतः 2027 वनडे विश्व कप तक टीम का नेतृत्व करना चाहेंगे. वहीं, एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ तीन शर्मनाक हारों के बाद पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान आगा पर भी सवाल उठने लगे हैं. सूत्रों के अनुसार, जल्द ही शाहीन अफरीदी को टी20 टीम की कमान भी सौंपी जा सकती है.