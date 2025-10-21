PAK vs SA 2nd Test 2025 Day 2 Live Streaming: दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका करेगी वापसी या पाकिस्तान बनाएगा बड़ा स्कोर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें दूसरे दिन का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम(Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल 21 अक्टूबर (मंगलवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 91 ओवर में 5 विकेट खोकर 259 रन बनाए. कप्तान शान मसूद ने शानदार 87 रन की पारी खेली, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन बनाए.

दिन के अंत में साऊद शकील 42 रन पर और सलमान अली आगा 10 रन पर नाबाद रहे. मोहम्मद रिजवान ने 19 रन की पारी खेली, लेकिन उन्हें कगिसो रबाडा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया. पाकिस्तान की पारी में इमाम-उल-हक 17 रन बनाकर आउट हुए. दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज और साइमन हार्मर ने दो-दो विकेट झटके, जबकि कगिसो रबाडा को एक सफलता मिली. केशव महाराज ने 31 ओवर में 63 रन देकर 2 विकेट लिए और हार्मर ने 23 ओवर में 75 रन देकर 2 विकेट लिए. दिन का खेल खत्म होते समय पाकिस्तान मजबूत स्थिति में दिख रहा था, और टीम अब दूसरे दिन अपनी पहली पारी को और आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए भारत में यह मुकाबला किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. ऑनलाइन विकल्पों के लिए नीचे पढ़ें.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 के दूसरे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में कैसे देखें?

जैसे लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं है, वैसे ही इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी भारत में उपलब्ध नहीं होगी. प्रशंसक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख पाएंगे. हालांकि, दर्शक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लाइव स्कोर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. उम्मीद हैं कि भारतीय दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे.