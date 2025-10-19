Captains To Lose 1st Match In All Formats: तीनों फॉर्मेट में कप्तानी डेब्यू पर हार झेलने वाले 9वें कप्तान बने शुभमन गिल, देखें पूरी लिस्ट

शुभमन गिल( Photo Credit: X/@BCCI)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला गया. जिसमें मेज़बान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सात विकेट से हराया. बारिश से बाधित इस मैच में परिणाम DLS पद्धति के तहत तय किया गया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. जिस में शुभमन गिल ने पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी की. हालांकि, उनके नेतृत्व में भारत को हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही शुभमन गिल एक अनचाही सूची में शामिल हो गए हैं. हार के साथ शुभमन गिल का नया अध्याय शुरू! विराट कोहली-रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया के नए ODI कप्तान के लिए आसान नहीं राह

वह दुनिया के ऐसे नौवें क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बतौर कप्तान हार झेली है. इस दुर्लभ सूची में दो-दो खिलाड़ी भारत और न्यूजीलैंड से हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज से हैं.

जानिए कौन-कौन शामिल हैं इस सूची में

शॉन पोलॉक (दक्षिण अफ्रीका): शॉन पोलॉक इस सूची में पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने तीनों प्रारूपों में अपने पहले मैच में बतौर कप्तान हार का सामना किया.

स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड): न्यूजीलैंड के दिग्गज कप्तान फ्लेमिंग ने भी अपने पहले टेस्ट, ODI और T20I मैच में टीम को जीत नहीं दिलाई.

तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका): श्रीलंका के दिलशान ने भी तीनों प्रारूपों में अपने पहले मैच में बतौर कप्तान हार झेली.

ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड): फ्लेमिंग के बाद न्यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने तीनों प्रारूपों में पहले मैच में हार का सामना किया,

हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा (जिम्बाब्वे): जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ने भी तीनों प्रारूपों में अपने पहले मैच में पराजय पाई,

विराट कोहली (भारत): टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली ने अपने पहले टेस्ट, ODI और T20I मुकाबले बतौर कप्तान हार के साथ शुरू किए थे.

मोहम्मद रिज़वान (पाकिस्तान): पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रिज़वान ने भी तीनों प्रारूपों में पहले मैच में हार झेली.

जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज): वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर होल्डर भी इस सूची का हिस्सा हैं, जिन्होंने तीनों प्रारूपों में पहली बार कप्तानी करते हुए हार का सामना किया.

शुभमन गिल (भारत): और अब गिल इस सूची में नए सदस्य बन गए हैं। उन्होंने तीनों प्रारूपों में अपने पहले मुकाबलों में बतौर कप्तान हार झेली है.

शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे हैं और उनमें लंबे समय के लिए टीम की कमान संभालने की क्षमता है. हालांकि, उनके करियर की कप्तानी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन युवा खिलाड़ियों के लिए यह केवल शुरुआत है और गिल के पास आने वाले वर्षों में इस हार को जीत में बदलने का सुनहरा मौका रहेगा.