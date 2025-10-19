Shubman Gill Captaincy: हार के साथ शुभमन गिल का नया अध्याय शुरू! विराट कोहली-रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया के नए ODI कप्तान के लिए आसान नहीं राह

शुभमन गिल( Photo Credit: X/@BCCI)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला गया. जिसमें मेज़बान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सात विकेट से हराया. बारिश से बाधित इस मैच में परिणाम DLS पद्धति के तहत तय किया गया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. 2012 के बाद पहली बार, रोहित शर्मा और विराट कोहली किसी नए कप्तान के अंतर्गत खेल रहे हैं. विराट कोहली वर्षों तक टीम इंडिया के नेतृत्वकर्ता रहे और रोहित भी 2017 से कम से कम एक प्रारूप के कप्तान रहे हैं, लेकिन इस बार आईपीएल और बाकी टूर्नामेंट्स में शुभमन गिल को वनडे टीम का नया नेता नियुक्त किया गया है. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में दर्ज की पहली जीत, भारत को 7 विकेट से हराकर 1-0 से बनाई बढ़त, देखें मैच का स्कोरकार्ड

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से कप्तानी की बागडोर संभाली है और ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले वनडे मैच में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. गिल इससे पहले टेस्ट और टी20 टीम के कप्तान रह चुके हैं और अब वनडे कप्तानी भी उनके नेतृत्व में है। डोनी, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सुरेश रैना ऐसे पूर्व भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने विराट और रोहित दोनों की कप्तानी की है. एमएस धोनी ने विराट कोहली को वनडे में कप्तानी में पहला मौका दिया था और विराट ने धोनी के बाद टीम की अहम कमान संभाली थी.

शुभमन गिल के लिए यह नई जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का नेतृत्व करना है. हाल के वर्षों में विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी 2014-22 तक और व्हाइट-बॉल टीमों की कप्तानी 2017-21 तक संभाली. रोहित शर्मा ने विराट की जगह व्हाइट-बॉल टीमों की कप्तानी की लेकिन अब 2025 में रोहित से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की है.

26 वर्षीय गिल को टीम इंडिया में नई ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के रूप में देखा जा रहा है, जो 2027 के आईसीसी विश्व कप के लिए टीम की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. नई कमान के तहत यह एक बड़े बदलाव का संकेत है, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा. इस बदलाव के साथ ही भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने आई है, जो खेल के साथ-साथ टी20, वनडे और टेस्ट सभी प्रारूपों में जिम्मेदारी संभाल रही है। यह दौर भारतीय क्रिकेट के लिए नई सोच और नए जोश से भरपूर माना जा रहा है.