IND vs AUS 1st ODI 2025 Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में दर्ज की पहली जीत, भारत को 7 विकेट से हराकर 1-0 से बनाई बढ़त, देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला गया. जिसमें मेज़बान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सात विकेट से हराया. बारिश से बाधित इस मैच में परिणाम DLS पद्धति के तहत तय किया गया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. बारिश के कारण ओवर्स कम होने से भारतीय टीम को तेज रन बनाने की जरूरत थी, मगर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट टीम के लिए नुकसानदेह साबित हुए. 136 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बहुत कम साबित हुआ. भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का लक्ष्य? जानिए पूरा माजरा

टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा. निर्धारित 26 ओवरों में भारत ने 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए. टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक रन कप्तान केएल राहुल ने बनाए, जिन्होंने 31 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली.उनके अलावा अक्षर पटेल ने 38 गेंदों पर 31 रन का योगदान दिया, जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने 11 गेंदों में 19 रन की तेज पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी में जोश हेज़लवुड और मिचेल ओवेन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मैथ्यू कुह्नमैन ने भी 2 विकेट झटके. भारतीय बल्लेबाजी क्रम लगातार दबाव में रहा और बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहा.

DLS के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को 26 ओवर में 131 रनों का लक्ष्य मिला. जवाब में मेज़बान टीम ने 21.1 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान मिचेल मार्श ने 52 गेंदों पर नाबाद 46 रन बनाए और पारी को संभाले रखा. जोश फिलिप ने 29 गेंदों पर 37 रन की तेज शुरुआत दी, जबकि मैट रेनशॉ ने 24 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. भारत की ओर से गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को एक-एक सफलता मिली, लेकिन कोई भी गेंदबाज लगातार दबाव बनाने में असफल रहा. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.