Why India’s Score Reduce From 136 to 131? भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का लक्ष्य? जानिए पूरा माजरा

ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहला वनडे मुकाबला बारिश से बुरी तरह प्रभावित रहा. कई बार खेल रुकने के बाद मुकाबला 26-26 ओवरों का कर दिया गया. लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 136 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 131 रन का लक्ष्य मिला. ऐसे में कई प्रशंसकों के मन में सवाल उठा. जब दोनों टीमों को समान ओवर मिले तो ऑस्ट्रेलिया को कम रन क्यों बनाने हैं? पर्थ में बारिश के बीच पॉपकॉर्न पार्टी! देखें रोहित शर्मा और शुभमन गिल का मजेदार तस्वीरें और वीडियो वायरल

क्यों हो गया भारत का स्कोर 136 से घटकर 131?

दरअसल, यह सब डकवर्थ-लुईस (D/L) पद्धति की वजह से हुआ. यह पद्धति तब लागू होती है जब बारिश की वजह से मैच का समय या ओवर घटाए जाते हैं. इस फार्मूले के तहत किसी टीम के पास मौजूद संसाधन यानी बचे हुए ओवर और विकेट को ध्यान में रखकर लक्ष्य तय किया जाता है. चूंकि ऑस्ट्रेलिया को पूरे 26 ओवर बल्लेबाजी का मौका मिल रहा था और उनके पास शुरुआत में 10 विकेट थे, इसलिए उनके पास भारत की तुलना में ज़्यादा संसाधन मौजूद थे. इसीलिए भारत के 136 रन की पारी के हिसाब से समायोजन करते हुए लक्ष्य 131 बनाया गया.

मैच की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प रही. शुभमन गिल की अगुवाई में उतरी भारतीय टीम ने तूफानी शुरुआत की, लेकिन शुरुआती नौ ओवरों में ही तीन विकेट गंवाकर बैकफुट पर चली गई. ऐसे में ओवरों में कमी आने से भारत को कुछ राहत मिली, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम की गहराई का असर मुकाबले की दिशा में दिखाई दिया. अब सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया की पारी पर टिकी हैं कि क्या वे इस संशोधित लक्ष्य का पीछा आसानी से कर पाएंगे या भारतीय गेंदबाज एक और मोड़ ला देंगे.