Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जा रहा हैं. बारिश के चलते खेल काफी देर के लिए रुका रहा. इस दौरान ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को पॉपकॉर्न खाते हुए कैमरे में कैद किया गया. अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में रोहित शर्मा कम स्कोर पर आउट हुए, जबकि कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर नाथन एलिस की गेंद पर पवेलियन लौट गए. बारिश के बीच दोनों खिलाड़ियों की यह मजेदार बातचीत और पॉपकॉर्न पार्टी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
देखें तस्वीर
Shubman Gill relaxed and asked tips from Rohit Sharma. Great Atmosphere in the dressing room.#INDvsAUS #ShubmanGill #RohitSharma #ViratKohli pic.twitter.com/M2Q16zeFsB
— Cric Venky (@VenkyK_Offic) October 19, 2025
देखें वीडियो
— Serah (@QueSerahSerah_) October 19, 2025
