Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जा रहा हैं. बारिश के चलते खेल काफी देर के लिए रुका रहा. इस दौरान ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को पॉपकॉर्न खाते हुए कैमरे में कैद किया गया. अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में रोहित शर्मा कम स्कोर पर आउट हुए, जबकि कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर नाथन एलिस की गेंद पर पवेलियन लौट गए. बारिश के बीच दोनों खिलाड़ियों की यह मजेदार बातचीत और पॉपकॉर्न पार्टी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

देखें तस्वीर

देखें वीडियो

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)