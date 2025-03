MAS vs HK 3rd T20I 2025 Live Toss, Streaming & Scorecard: हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, जानें प्लेइंग इलेवन, प्रसारण और लाइव स्कोरकार्ड समेत सारे डिटेल्स

Malaysia national cricket team vs Hong Kong national cricket team Match Scorecard: मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मलेशिया ट्राई-नेशन T20I सीरीज(Malaysia Tri-Nation T20I Series) 2025 का तीसरा मुकाबला 12 मार्च(बुधवार) को बैयुएमास क्रिकेट ओवल(Bayuemas Oval, Kuala Lumpur ) में खेला जा रहा हैं. हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तज़ा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. वही, मलेसिया गेंदबाजी करेगी. पिछले मुकाबले में बहरैन ने हांगकांग को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की. बहरैन के खिलाड़ी असीफ अली की बेहतरीन पारी की बदौलत यह जीत मुमकिन हो पाई. हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 118 रन बनाए, जिसमें ज़ीशान अली के 50 रन और अंशुमान राठ के 23 रन शामिल थे. यह भी पढ़ें: बैयुएमास क्रिकेट ओवल में बहरीन ने हांगकांग को 8 विकेट से हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

Be ready to support the match at 11 AM‼️It will showcase the Hong Kong, China team competing against Malaysia. 🔥Your encouragement is very important to our players!

🏏 Hong Kong, China won the toss and chose to bat first.

Livestream:https://t.co/JU2F7DzSB4#cricket… pic.twitter.com/TKGaklKRwy

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) March 12, 2025