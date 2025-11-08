Sydney Sixes 2025: अभिमन्यु मिथुन-दिनेश कार्तिक की मेहनत बेकार, यूएई ने भारत को 4 विकेट से हराया

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Photo Credits: X/@cric_businessHQ)

नई दिल्ली, 8 नवंबर : भारत को हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 में यूएई ने 4 विकेट से मात दी. इससे पहले भारतीय टीम पाकिस्तान के विरुद्ध जीत दर्ज कर चुकी थी, जिसके बाद उसे कुवैत ने 27 रन से मात दी. शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 6 ओवरों के खेल में 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए. भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. पारी की चौथी और पांचवीं गेंद पर क्रमश: भरत चिपली (4) और स्टुअर्ट बिन्नी (0) आउट हो गए. अगले ही ओवर में टीम को प्रियांक पांचाल (0) के रूप में तीसरा झटका लग गया.

यहां से अभिमन्यु मिथुन ने पारी को संभाला. उन्होंने कप्तान दिनेश कार्तिक के साथ चौथे विकेट के लिए 17 गेंदों में 54 रन की साझेदारी की. मिथुन 16 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 50 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. इसके बाद दिनेश कार्तिक ने शाहबाज नदीम के साथ मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने 9 गेंदों में 41 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 107 के स्कोर तक पहुंचाया. कार्तिक 14 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस पारी में 4 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे, जबकि नदीम ने 5 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. यह भी पढ़ें : How To Watch PAK vs SA3rd ODI 2025 Live Streaming: निर्णायक वनडे में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच होगा कड़क मुकाबला, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

विपक्षी टीम की ओर से नीलांश केसवानी ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि अंश टंडन ने 1 विकेट निकाला. इसके जवाब में यूएई ने 5.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. कप्तान खालिद शाह ने सगीर खान के साथ 20 गेंदों में 69 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. सगीर 11 गेंदों में 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि खालिद 14 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 50 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. मोहम्मद अरफान (नाबाद 20) और नीलांश केसवानी (5) ने अटूट साझेदारी करते हुए टीम को एक गेंद शेष रहते जीत दिलाई. भारत की ओर से स्टुअर्ट बिन्नी और भरत चिपली ने 1-1 सफलताएं हासिल कीं.