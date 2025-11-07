IND vs PAK Hong Kong Sixes 2025 Scorecard: हांगकांग सिक्सेस में भारत ने पाकिस्तान को DLS मेथड से 2 रन से हराया, दिनेश कार्तिक की कप्तानी में भारतीय खिलाडियों ने मचाया तांडव

All participating captains pose with Hong Kong Sixes 2025 trophy (Photo Credit:X@SonySportsNetwk)

India vs Pakistan, Hong Kong Sixes 2025 Scorecard: हांगकांग (Hong Kong): हांगकांग सिक्सेस 2025 (Hong Kong Sixes 2025) के पूल सी मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को रोमांचक अंदाज में 2 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में डकवर्थ-लुईस (DLS) विधि के तहत भारत विजेता घोषित हुआ. मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कॉक (Mission Road Ground, Mong Kok) में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की अगुवाई में टीम ने अंतिम ओवर तक शानदार जज़्बा दिखाया.

टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसका फायदा भारत ने पावरप्ले में उठाया. विकेटकीपर बल्लेबाज भरत चिपली (Bharat Chipli) और अनुभवी रोबिन उथप्पा (Robin Uthappa) ने तेज़तर्रार शुरुआत दिलाई. उथप्पा ने 11 गेंदों पर 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जबकि चिपली ने 13 गेंदों पर 24 रन जोड़े.

मध्यक्रम में स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) 4 रन बनाकर चलते बने, जबकि कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने 6 गेंदों पर नाबाद 17 रन की अहम पारी खेली. अभिमन्यु मिथुन (Abhimanyu Mithun) ने 5 गेंदों पर 6 रन बनाए. भारत ने निर्धारित 6 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे. विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नफ़ै (Khawaja Nafay) ने 9 गेंदों पर 18 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद ने 6 गेंदों पर 16 रन की नाबाद पारी खेली. पाकिस्तान की टीम 3 ओवर में 41/1 के स्कोर तक पहुंच पाई, जिसके बाद बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा. DLS विधि के मुताबिक भारत को 2 रनों से विजेता घोषित किया गया. भारत की ओर से स्टुअर्ट बिन्नी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट झटका. अभिमन्यु मिथुन और शाहबाज नदीम को एक-एक ओवर में क्रमशः 18 और 16 रन पड़े.