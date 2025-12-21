India U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया के सामने रखा 348 रनों का टारगेट, समीर मिन्हास ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team, ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Final Match Scorecard Update: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 21 दिसंबर को भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा हैं. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फरहान यूसुफ (Farhan Yousaf) कर रहे हैं.

अंडर-19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में एंट्री मारी. वहीं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे सेमीफाइनल में हराकर खिताबी जंग के लिए क्वालीफाई किया. टीम इंडिया की सेमीफाइनल जीत में गेंदबाजों के बाद आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने अर्धशतक जड़ा. बारिश से प्रभावित मैच 20-20 ओवर का हुआ. टीम इंडिया को 139 रन का लक्ष्य मिला था, जिससे टीम ने आठ विकेट और दो ओवर रहते हासिल कर लिया.

टीम इंडिया आठवीं बार इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगी, जबकि पाकिस्तान चौथी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है. टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा जैसे स्टार बल्लेबाज शामिल हैं, जो किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के उभरते स्टार बल्लेबाज हैं और पिछले महीने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अब एक बार फिर फैंस को वैभव सूर्यवंशी से कुछ इसी तरह की विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी. विहान मल्होत्रा इस टूर्नामेंट में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.

भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 31 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद समीर मिन्हास और उस्मान खान ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 123 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 347 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने सबसे ज्यादा 172 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर 17 चौके और नौ छक्के लगाए. समीर मिन्हास के अलावा अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को हेनिल पटेल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से दीपेश देवेन्द्रन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. दीपेश देवेन्द्रन के अलावा हेनिल पटेल और खिलान पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 348 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला खिताब पर अपना कब्जा करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 347/8, 50 ओवर (हमजा जहूर 18 रन, समीर मिन्हास 172 रन, उस्मान खान 35 रन, अहमद हुसैन 56 रन, फरहान यूसुफ 19 रन, हुजैफा अहसन 0 रन, मोहम्मद शायान 7 रन, अब्दुल सुभान 2 रन, नकाब शफीक नाबाद 12 रन और मोहम्मद सय्याम नाबाद 13 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (हेनिल पटेल 2 विकेट, खिलान पटेल 2 विकेट, दीपेश देवेन्द्रन 3 विकेट और कनिष्क चौहान 1 विकेट).

