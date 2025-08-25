Fact Check: क्या युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी का जवाब देने के लिए पहनी थी 'It's Not Time to Rise Yet...' लिखी टी-शर्ट? जानिए क्या है सच्चाई

Fact Check: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल(Yuzvendra Chahal) और उनकी पूर्व पत्नी, अभिनेत्री व सोशल मीडिया पर्सनालिटी धनश्री वर्मा(Dhanashree Verma) के बीच एक बार फिर चर्चा का विषय बनी है. चहल के हाल ही में एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान ने तलाक के बाद उनके बीच उठे विवादों को नया रंग दिया है. युजवेंद्र और धनश्री का पाँच साल का वैवाहिक जीवन हाल ही में खत्म हुआ था. तलाक की प्रक्रिया चल रही थी तभी चहल अदालत के बाहर एक टी-शर्ट पहने हुए नजर आए, जिस पर लिखा था ‘Be Your Own Sugar Daddy’. जब इस टी-शर्ट के बारे में पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया, तो चहल ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि यह संदेश खासतौर पर धनश्री के लिए था. महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत इन टीमों ने किया स्क्वाड का ऐलान, यहां देखें सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
वहीं धनश्री वर्मा ने भी अपने बयान में इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चहल को यह टी-शर्ट पहनते देखा तो वे हैरान रह गईं. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "अरे भाई, व्हाट्सएप कर देता, टी-शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी?" तलाक के बाद की इस जटिल परिस्थिति के बीच धनश्री ने इंस्टाग्राम स्टोरी में ‘It's Time To Rise’ के कैप्शन के साथ एक नया अध्याय शुरू होने की बात भी कही है.
. धनश्री वर्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी
सफेद टी-शर्ट पर संदेश के साथ युजवेंद्र चहल की तस्वीर वाला फर्जी वायरल वीडियो
युजवेंद्र चहल द्वारा धनश्री वर्मा को दिए गए वायरल टी-शर्ट संदेश का सच
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो फ़र्ज़ी है. युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सफ़ेद टी-शर्ट पहने अपनी तस्वीर शेयर नहीं की, जिस पर लिखा था, "अभी तुम्हारे उठने का समय नहीं है, जल्द ही तुम गिर जाओगे". असल में, वायरल वीडियो में इस्तेमाल की गई सफ़ेद टी-शर्ट वाली चहल की तस्वीर पुरानी है. यह तस्वीर खुद चहल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और टी-शर्ट पर कोई संदेश नहीं लिखा था.
युजवेंद्र चहल की सफ़ेद टी-शर्ट वाली तस्वीर वाली ओरिजिनल पोस्ट
— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) March 16, 2019
युजवेंद्र चहल ने मूल तस्वीर 16 मार्च, 2019 को पोस्ट की थी. चहल ने धनश्री से एक साल बाद मुलाकात की थी और तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी. यह चहल की एक अनौपचारिक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसमें उन्होंने सफेद टी-शर्ट पहने अपनी तस्वीर साझा की थी.
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की मुलाकात कोविड-19 के दौरान हुई थी, जब चहल लॉकडाउन के दौरान धनश्री की डांस क्लास में शामिल हुए थे. उस दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने जल्द ही दिसंबर 2020 में गुरुग्राम में एक-दूसरे से शादी कर ली. फरवरी 2025 में, उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए एक याचिका दायर की और इस साल मार्च में उन्हें तलाक दे दिया गया। हालाँकि, उनकी याचिका के अनुसार, वे जून 2022 में अलग हो गए. शादी के 18 महीने बाद, जून 2022 से यह जोड़ा अलग रह रहा है.