ICC Women’s Cricket World Cup 2025 All Squads: महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया, इंग्लैंड समेत इन टीमों ने किया स्क्वाड का ऐलान, यहां देखें सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

ICC Women’s Cricket World Cup 2025 All Squads

ICC Women’s Cricket World Cup 2025 All Squads: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का 13वां संस्करण इस साल 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. आठ टीमों का यह महाकुंभ बेहद रोमांचक रहने वाला है, जहां हर टीम ग्रुप स्टेज में सात मैच खेलेगी और शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण में जगह बनाएंगी. भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए सबसे पहले अपनी स्क्वाड का ऐलान किया और खिताब की तलाश में अपनी रणनीति को साफ कर दिया. वहीं इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का एलान कर दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका समेत अन्य देशों की स्क्वाड का इंतजार है. महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड से गायब हुई 5 स्टार खिलाड़ी, टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस की खलेगी कमी

इन टीमों से उम्मीद है कि वे भी जल्दी ही अपने खिलाड़ियों की घोषणा करेंगी. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में हर टीम अपनी पूरी ताकत से प्रतियोगिता में उतरने वाली है. भारत की टीम पहली बार विश्व कप का खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर तैयार है, वहीं इंग्लैंड जैसी टीमें अपनी जोरदार टक्कर के लिए जानी जाती हैं. भारत ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में एक संतुलित टीम उतारी है. स्मृति मंधाना को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है. टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, यस्तिका भाटिया, रेनुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, स्री चारनी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

रिजर्व खिलाड़ी: तेजल हसबनीस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मिन्नू मणी, सयाली सतघरे

इंग्लैंड ने नैट स्किवर-ब्रंट को कप्तान बनाकर अपनी टीम घोषित की है. टीम में अनुभवी हेदर नाइट, एमी जोन्स और डैनी वायट-हॉज जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: नत स्किवर-ब्रंट (कप्तान), एम्मा आर्लोट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हेदर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिंसी स्मिथ, डैनी वायट-हॉज

बाकी टीमों की स्थिति