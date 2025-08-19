India's Squad for ICC Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड से गायब हुई 5 स्टार खिलाड़ी, टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस की खलेगी कमी

India women's national cricket team(Photo Credits: X/ @say_shashank07)

India's Squad for ICC Women's World Cup 2025: 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India Women's National Cricket Team) में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का सूचि मंगलवार को घोषित कर दी गई है. इस बार टीम की कप्तानी पहली बार 50-ओवर विश्व कप में हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी. जेमिमाह रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर जैसे खिलाड़ी टीम की मुख्य धुरी होंगे, जो भारत को पहली बार विश्व कप खिताब दिलाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे. हालांकि, इस टीम में 2022 के महिला विश्व कप के कई अनुभवी खिलाड़ी इस बार जगह नहीं बना पाए हैं, जो चर्चा का विषय बन गए हैं. आइए नजर डालते हैं उन पांच प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों पर, जो इस बार देश की ओर से विश्व कप में नहीं खेलेंगे. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन युवा चेहरों को मिला मौका

पूजा वस्त्राकर: 2022 विश्व कप में पूजा ने अपनी सभी-फ्रंट प्रदर्शन से टीम के लिए अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 10 विकेट लिए और 156 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 67 रन की पारी थी. हालांकि, 2024 के बाद से वह ODI टीम का हिस्सा नहीं हैं. वह 2024 टी20 विश्व कप में घुटने की चोट के कारण खेलने में असमर्थ रहीं और WPL 2024 भी मिस कर गईं.

शेफाली वर्मा: 2025 महिला प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद टीम में वापसी करने वाली शेफाली वर्मा इस बार विश्व कप टीम में नहीं हैं. इंग्लैंड के खिलाफ हालिया पांच मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 176 रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ प्रदर्शन में असंगति के कारण उन्हें चयन नहीं मिला. 2022 विश्व कप में उन्होंने चार पारियों में 107 रन बनाए थे.

मिताली राज: महिला क्रिकेट की एक जानी-मानी और लीजेंडरी बल्लेबाज मिताली राज का नाम टीम से गायब है. मिताली ने 2005, 2013 और 2022 विश्व कप में भारत की कप्तानी की और 2005 और 2017 में टीम को उपविजेता बनाया. उन्होंने 2022 विश्व कप में सात पारियों में 182 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ 68 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था. जून 2022 में उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया. मिताली राज भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 232 वनडे में 7,805 रन हैं.

राजेश्वरी गायकवाड़: इंडिया की इस दाएं हाथ की लेफ्ट आर्म स्पिनर को 2017 और 2022 विश्व कप में चयनित किया गया था. 2017 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5/15 के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े बनाए थे. 2022 विश्व कप में राजेश्वरी भारत की मुख्य गेंदबाज रहीं और सात मैचों में 11 विकेट लिए. हालांकि, 34 वर्ष की यह स्पिनर 2022 में 50 ओवर फॉर्मेट से संन्यास ले चुकी हैं, और उनके नाम 64 मैचों में 99 विकेट हैं.

झूलन गोस्वामी: झूलन गोस्वामी ने 2009 विश्व कप में भारत की कप्तानी की और टीम को तीसरा स्थान दिलाया, 2022 विश्व कप के अंतिम संस्करण में भी खेलीं. उन्होंने 6 मैचों में 7 विकेट लिए और 45 रन बनाए. सितंबर 2022 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. झूलन भारत की ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, जिनके नाम 204 मैचों में 255 विकेट हैं.

इस बार की टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन ये पांच दिग्गज खिलाड़ियों की अनुपस्थिति निश्चित ही भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक बदलाव और नए युग की शुरुआत का संदेश भी है. हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारत इस विश्व कप में पहली बार खिताब जीतने का सपना साकार करना चाहता है.