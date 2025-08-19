India Announces Squad for ICC Women's World Cup 2025: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन युवा चेहरों को मिला मौका

India Women's National Cricket Team(Photo Credit:X)

India Announce Squad for ICC Women's World Cup 2025: 30 सितंबर से आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत होने जा रही है. प्रतिष्ठित महिला वनडे विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी पड़ोसी देश भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे. भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपने पिछले 11 वनडे मैचों में से नौ जीते हैं और इस बार टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही है. भारत की मेजबानी और आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भागीदारी से पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज, 19 अगस्त को मुंबई में टीम का ऐलान कर दिया. वहीं, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए बेंगलुरु की जगह तिरुवनंतपुरम को वेन्यू के रूप में चुने जाने की संभावना है. सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान! शुभमन गिल होंगे उप-कप्तान, जसप्रीत बुमराह-हार्दिक पांड्या की स्क्वॉड में वापसी

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया अपने पहले आईसीसी महिला विश्व कप खिताब की तलाश में है, BCCI ने एक मजबूत स्क्वॉड की घोषणा की है. टीम की बल्लेबाजी लाइन-अप शानदार दिख रही है, जिसकी अगुवाई उपकप्तान स्मृति मंधाना और युवा प्रतिभा प्रतिका रावल कर रही हैं. वहीं मिडिल-ऑर्डर में जेमिमा रॉड्रिग्स, रिचा घोष और हरलीन देओल जैसी अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. स्पिन-फ्रेंडली भारतीय उपमहाद्वीप की पिचों को देखते हुए टीम में दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और राधा यादव जैसे बेहतरीन स्पिनर शामिल किए गए हैं.

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में कुल आठ टीमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें भारत सहित सभी टीमें एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. इसके बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और विजेता टीम फाइनल में भिड़ेगी. भारत का पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ होगा, जो टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला भी होगा. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है.

भारतीय महिला टीम का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने पिछले 11 वनडे में से 9 में जीत दर्ज की है. टीम में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना जैसे स्टार खिलाड़ी, मजबूत मिडिल-ऑर्डर और बेहतरीन स्पिन आक्रमण मौजूद है, जिससे यह टीम टूर्नामेंट में दबदबा बना सकती है. हालांकि, रेनुका सिंह और अमनजोत कौर की चोट टीम की लंबी रणनीति को प्रभावित कर सकती है.

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, रेनुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, रिचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरनी, यास्तिका भाटिया और स्नेह राणा