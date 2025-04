CSK vs PBKS, TATA IPL 2025 49th Match Toss Winner Prediction: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 22nd Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 49वां मुकाबला आज यानी 30 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स (CSK vs PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स ने पांच मैच जीते हैं और तीन में शिकस्त का सामना किया है. जबकि एक मैच बारिश की वजह से धूल गया था. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन ठीक नहीं रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 7 में शिकस्त का सामना किया है. CSK vs PBKS Dream11 Team Prediction: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स TATA IPL 2025 मैच से पहले जानिए कैसे बनाएं बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एमएस धोनी (MS Dhoni) के कंधों पर हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने अबतक नौ मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स को महज दो में जीत और सात मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं और वो 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें स्थान पर हैं. घर पर चेन्नई सुपर किंग्स जीत की तलाश में है.

पंजाब किंग्स की बात करें तो उन्होंने अब तक नौ मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 मैचों में जीत मिली है और वो पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं. चेन्नई सुपर किंग्स अपना पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हारने के बाद इस मैच में खेलने उतरेगी. वहीं पंजाब किंग्स का पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PBKS vs CSK Head To Head)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. अब तक दोनों टीमों के बीच मैचों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को महज 15 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. पहली भिड़ंत में पंजाब किंग्स की टीम ने 18 रन से जीत दर्ज की थी. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबला खेला गया था. दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले अपने नाम किए थे.

टॉस का महत्व

चेन्नई की पिच लाल मिट्‌टी से बनी है जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है. हालांकि, शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है. इस पिच की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है जो मैच आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है. ऐसे में इस मैदान पर बड़े स्कोर के मुकाबले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. अब तक इस सीजन खेले गए दोनों मुकाबले में 200 का स्कोर नहीं बन पाया है.टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 50% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

पंजाब और चेन्नई में कौन होगा टॉस का बॉस? (PBKS vs CSK Toss Winner Prediction)

पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए पिछले 11 मैचों में पंजाब किंग्स ने सात टॉस जीते हैं जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल चार टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, दीपक हुडा, सैम करन, रविंद्र जडेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पथिराना.

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

नोट: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.