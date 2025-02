India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा से टकरा गए. कंधे की टक्कर के बाद, हर्षित राणा मोहम्मद रिजवान से नाखुश दिखे. यह घटना 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई. मोहम्मद रिजवान ने हर्षित राणा की गेंद को डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र की ओर खींचा. सिंगल लेते समय पाकिस्तान के कप्तान हर्षित राणा से टकरा गए.

मोहम्मद रिजवान हर्षित राणा से टकराए

Md. Rizwan collide with Harshit Rana .

And Harhit dont control his emotion and that we want .Recreate Gambhir-Afridi Moment

#INDvsPAK#ChampionTrophy2025pic.twitter.com/5pRDBliPuX

— Bowler 🆚 Batsman (@ICT__buzz) February 23, 2025