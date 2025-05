रविवार, 11 मई को पुणे के शैलेश नगर में एक दुर्लभ और मनमोहक साँपों का संभोग नृत्य कैमरे में कैद हुआ. स्थानीय लोग आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि साँपों ने सार्वजनिक रूप से संभोग नृत्य के रूप में जाना जाने वाला नृत्य किया. कई निवासियों ने इस पल को अपने फोन पर कैद किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो विशाल सांप डांस कर रहे हैं और वीडियो के बैग्राउंड में लोगों की आवाज़ भी सुनी जा सकती है. इस असामान्य प्राकृतिक प्रदर्शन ने ऑनलाइन दर्शकों के बीच जिज्ञासा और विस्मय पैदा कर दिया. यह भी पढ़ें: Pune Three Snake Mating: पुणे के छावनी में बीच सड़क पर तीन सापों एक साथ मेटिंग करते देखा गया, वीडियो वायरल

Snake Mating Dance: A video of two snakes mating was captured in Shailesh Nagar, Wathoda, Nagpur, on Sunday, May 11. Locals were shocked to witness the rare sight in public view. Many recorded videos and shared them on social media platforms, where the footage quickly went viral. pic.twitter.com/1PiKg6bsZa

— nagpurnews (@nagpurnews3) May 11, 2025