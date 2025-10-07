महर्षि वाल्मीकि जयंती (Valmiki Jayanti 2025) का पावन त्यौहार आज 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. उनकी जयंती आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है. इसे परगट दिवस (Pargat Diwas) के रूप में भी जाना जाता है और यह प्राचीन भारतीय कवि और दार्शनिक वाल्मीकि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे लगभग 500 ईसा पूर्व जीवित थे और उन्होंने भारतीय महाकाव्य, रामायण की रचना की थी. आज वाल्मीकि जयंती पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने पोस्ट कर शुभकामनाएं दी है. यह भी पढ़ें: Kartik Maas 2025: 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कार्तिक का पवित्र माह? जानें इस दामोदर माह के महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार!
वाल्मीकि जयंती पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत इन नेताओं ने दी शुभकामनाएं
Heartfelt greetings on Maharishi Valmiki Jayanti.
The Adikavi Maharishi Valmiki, through immortal epics like the Ramayana, showed humanity the path of truth, righteousness, and service. His teachings continue to inspire millions today, guiding them with positive thinking,… pic.twitter.com/8TRbfH2RP6
— DD News (@DDNewslive) October 7, 2025
योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई
7 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती है,
हम घोषणा कर रहे हैं कि उस दिन प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे... pic.twitter.com/trZQoQQ9d1
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 27, 2025
राहुल गांधी ने भी वाल्मीकि जयंती की बधाई
"Inspired humanity to walk on path of truth": Rahul Gandhi extends greetings on Valmiki Jayanti
Read story @ANI: https://t.co/Nuv7xfqZQW#RahulGandhi #ValmikiJayanti pic.twitter.com/SjYSMVrIK0
— ANI Digital (@ani_digital) October 7, 2025
वाल्मीकि जयंती पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने दी बधाई
#WATCH | Lucknow | Uttar Pradesh Minister Jaiveer Singh says, "By composing the epic Ramayana, he gave the message of Sanatan culture to the entire world. A gazetted holiday has been declared in the state on the birth anniversary of Maharishi Valmiki. It has been decided to… pic.twitter.com/K2Xr7OLyT7
— ANI (@ANI) October 7, 2025
