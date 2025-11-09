PM Modi Road Show: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के देहरादून दौरे पर हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री ने भव्य रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और उनके स्वागत में फूलों की बारिश की गई.

देहरादून में PM मोदी का रोड शो

