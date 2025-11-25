आज गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस (Guru Teg Bahadur Shaheedi Diwas) मनाई जा रही है. पीएम मोदी ने गुरु तेज बहादुर (Guru Teg Bahadur) की शहीदी दिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. पीएम ने गुरु के अदम्य साहस का नमन किया. आज ही के दिन औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया था. क्योंकि उन्होंने इस्लाम क़ुबूल करने से मना कर दिया था. इस दिन पर पीएम गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका. अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, हम उनके बेमिसाल साहस और बलिदान को श्रद्धा से नमन करते हैं. आस्था और मानवता की रक्षा के लिए उनकी शहादत हमारे समाज को हमेशा रोशन करेगी. यह भी पढ़ें: Guru Tegh Bahadur Martyrdom Day 2025: धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने दी थी सर्वोच्च कुर्बानी, जानें तारीख इतिहास और महत्व

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पीएम मोदी ने उनके साहस और बलिदान को किया नमन

